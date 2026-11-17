Зустріч Сі, Трампа та Путіна у Китаї: чи вдасться Кремлю вирішити долю України "на трьох". Інтерв’ю з Шамшуром

Для Володимира Путіна можлива зустріч із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Шеньчжені – значно більше, ніж нагода обговорити війну проти України. Кремль прагне змінити саму логіку міжнародних переговорів: перевести питання завершення війни з площини російсько-українського протистояння на рівень "понятійних" домовленостей між провідними світовими державами. У такій конструкції Москва хоче виступати не агресором, від якого вимагають припинити війну, а одним із центрів сили, з яким Вашингтон і Пекін мають узгоджувати майбутній устрій світу.

Для Путіна це також шанс домогтися фактичної реабілітації Росії на міжнародній арені, послабити її ізоляцію та повернути собі статус учасника, без якого нібито неможливо вирішувати питання європейської безпеки. В ідеалі Кремль хотів би використати такий формат для просування своїх вимог щодо України, обмеження її військової співпраці із Заходом та перегляду ролі НАТО в Європі. Навіть якщо конкретних домовленостей не буде, сама поява Путіна за одним столом із президентами США та Китаю вже стане для нього політичним здобутком. Трамп, який шукає швидких дипломатичних результатів і масштабних економічних домовленостей із Москвою, схоже, стає для Кремля зручним партнером у просуванні цієї логіки. Тому головне питання – чи зможе Путін перетворити зустріч трьох лідерів на інструмент тиску на Україну, навіть якщо сама війна не стане центральною темою переговорів.

Однак і перебільшувати значення зустрічі у Китаю також не слід. Щоб ділити світ, всі лідери повинні бути в рівних умовах переможців. У нашому випадку лише Сі формально близький до цього параметра, через дії Путіна та Трампа проти України та Ірану. сам Трамп – "кульгава качка", потенційно через два місяці ще й з обмеженими можливостями. Щодо Путіна, то "перемога" над Україною існує виключно у його старій, спотвореній уяві.

Своїми думками щодо цього й інших питань в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZ.UA поділився надзвичайний та повноважний посол України у США та Франції Олег Шамшур.

– 19 листопада планується зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це вже повідомляють зовнішньополітичні відомства цих країн. Почнімо з формату. На вашу думку, це буде зустріч трьох рівноправних світових лідерів чи все ж таки двох і ще одного додаткового учасника? Та й загалом, здається, той же Трамп підходить до зустрічі явно не у своїй тарілці, що може позначитися на результатах. .

– По-перше, сама зустріч. Очевидно, вона відбудеться. Водночас, судячи з коментарів американців, після подій навколо Ірану, де ситуація розвивається несприятливо для США, позиції Трампа помітно послабилися. Спочатку він планував цю зустріч як майданчик для фактичного переділу світу – своєрідну Ялту-2. І це задумувалося ще до проміжних виборів у США. Тепер Трамп підходить до зустрічі значно ослабленим не лише зовнішньополітично, після невдачі у війні з Іраном, а й внутрішньополітично. І Китай, і Росія це чудово розуміють. Фактично Трамп опиняється в дуже несприятливих для себе умовах. Чесно кажучи, навіть із погляду звичайної логіки виникає питання, чи варто йому взагалі брати участь у цій зустрічі. Ми бачили, як проходила попередня зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа. Уже тоді китайський лідер поводився дуже впевнено і, на мій погляд, фактично диктував умови та домінував навіть у візуальному сприйнятті зустрічі. Тепер можна очікувати ще більшого.

Щодо Путіна, то Сі навіть не потрібно замислюватися над тим, хто в цій парі головний, а хто лише виконує допоміжну роль. Участь Путіна вигідна Китаю, адже це ще один учасник зустрічі, який діє на його боці. Вони фактично грають за однією партитурою. Трамп же погоджується на цю зустріч, оскільки світоглядні позиції його самого, Путіна та Сі багато в чому збігаються. Прагнення Трампа розділити світ на сферу впливу і стати на бік диктаторів, давно очевидно. Йдеться про правила для великих держав і зовсім інші правила для малих.

– Схоже, кожен із трьох учасників прагне використати можливу зустріч для просування власного порядку денного. Наскільки їхні інтереси збігаються, а в чому принципово розходяться? Чого насамперед домагаються Путін, Трамп і Сі Цзіньпін і чи може Україна опинитися серед тем, щодо яких вони намагатимуться домовлятися?

– Так, кожен із лідерів матиме власні цілі. Для Кремля це передусім можливість повернути Росію до кола головних учасників світової дипломатії. Путін зацікавлений у тому, щоб українське питання обговорювали за участю Вашингтона і Пекіна, фактично без Києва, а також щоб Росію визнали стороною, без якої неможливо сформувати нову архітектуру європейської безпеки. Сам факт зустрічі з двома світовими лідерами вже стане для нього дипломатичним здобутком.

Трамп переслідує іншу мету – продемонструвати здатність домовлятися з двома іншими ядерними державами. Він зацікавлений у відновленні переговорів про контроль над ядерними озброєннями після завершення дії договору New START. Водночас Вашингтон хотів би залучити Китай до майбутніх домовленостей, хоча Пекін поки не виявляє готовності до таких переговорів на американських умовах.

Для Сі Цзіньпіна зустріч – це можливість зміцнити міжнародний авторитет Китаю та продемонструвати його роль самостійного центру світової дипломатії. Пекін зацікавлений у збереженні стратегічного партнерства з Москвою, доступі до російських енергоресурсів і водночас у недопущенні неконтрольованого погіршення відносин зі США. При цьому Китай не поспішає брати на себе відповідальність за врегулювання війни в Україні чи обмежувати власний ядерний потенціал. Тому, за зовнішньою демонстрацією єдності можуть приховуватися досить різні інтереси.

– Чи можливі на цій зустрічі справді умовна "Ялта-2" та важливі домовленості та результати для світової політики?

– Думаю, учасники, можливо, й хотіли б перевернути світ догори дриґом. Але чи вдасться їм це – велике питання. У Трампа є власні інтереси, і він не хоче виглядати слабким. Водночас чи зможе він відстояти свою позицію – теж питання. Особисто в мене щодо цієї зустрічі більше запитань, ніж відповідей. Зрозуміло, що українське питання обговорюватимуть, і присутність Путіна значною мірою пов'язана саме з цим. Тут я припускаю можливість певних домовленостей, зважаючи на те, що ми побачили в Абу-Дабі. Схоже, там усі діяли за однією партитурою – за проєктом документа, який підготували росіяни. До такого сценарію Трамп, на мою думку, цілком готовий.

Важливо також, як буде розіграна карта Тайваню. Цілком можливо, що Трамп піде на певні компроміси, які зрештою будуть вигідними для Сі Цзіньпіна. Отже, позиції Трампа зараз справді серйозно послаблені. Побачимо, як він поводитиметься і чого саме намагатиметься досягти. Складається враження, що Сі Цзіньпін і Путін мають чітке розуміння своїх цілей. Трамп же, як завжди, діє за принципом: спробуємо наступати, а там побачимо, що з цього вийде. Такий підхід для нього цілком типовий.

– Але історію, як відомо, пишуть переможці. А хто тут переможець? Сі Цзіньпін справді отримує вигоду від політики Путіна і Трампа, але ні Трамп не переміг у своїй війні, ні Путін не досяг перемоги у своїй. То на яких підставах вони можуть ділити світ і чи вистачить їм для цього сил? Крім того, як повідомляють, вони навіть не можуть узгодити порядок денний, який влаштовував би і американців, і китайців. Уже на цьому етапі виникають суперечності.

– Розумієте, якщо починати з останнього, то мені здається, значно важливіше те, про що вони реально говоритимуть, ніж те, що пропишуть у документах і винесуть у публічну площину. Назовні можуть лунати заяви про мир, безпеку та взаємну повагу, тоді як за лаштунками відбуватиметься зовсім інше.

– Тобто домовлятимуться на "серветках"?

– Так, на серветках або на чомусь іншому. Але це вже деталі. По-друге, як я вже казав, спочатку задум зустрічі, очевидно, був таким: ми – великі держави, ми все визначимо, а Україна, Європа та всі інші мають виконувати наші рішення.

Чи вистачить у них для цього сил? Тут є великі сумніви. На щастя, такий сценарій наразі виглядає малоймовірним. Хоча багато залежатиме від того, наскільки проактивно і, за потреби, жорстко реагуватиме Європа на будь-які сумнівні сигнали.

Тепер щодо перемог. Усі учасники справді почуваються досить упевнено. Водночас ми знаємо про серйозні проблеми китайської економіки та демографічні виклики. Серед аналітиків немає єдиної думки щодо перспектив Китаю: одні вважають, що він добре підготувався до нинішньої ситуації, інші звертають увагу на глибокі структурні проблеми. Тобто Китай не настільки сильний, як може здаватися. Але дипломатично від цієї війни він, безумовно, виграв, тому й почувається впевнено.

Щодо Трампа і Путіна, то тут варто згадати три принципи, які засвоїв Трамп: завжди атакувати, ніколи не визнавати поразки чи помилки й завжди стверджувати, що ти переміг. Саме так поводитиметься Трамп. І найнебезпечніше те, що він не просто вдає переможця, а справді так думає. Він переконаний у власній перемозі – принаймні так працює його мислення. Те саме ми бачимо і в Путіна, який також вважає, що перемагає і завжди правий у своїх рішеннях.

Якщо подивитися на переговори в Абу-Дабі, на тон і коментарі росіян, то вони зараз почуваються впевненіше, ніж раніше. І, на мою думку, значною мірою це пов'язано з тим, що вони вважають: їм вдалося перетягнути американців на свій бік – надовго і всерйоз. Принаймні самі росіяни розраховують, що до кінця президентської каденції Трампа зможуть вирішити всі проблеми з Україною та посилити тиск на європейців.

– Чи вдасться їм реалізувати ці плани?

– Сподіватимемося, що ні. Але зараз важливо розуміти, з якими настроями та намірами учасники підходять до зустрічі. Водночас нездатність навіть узгодити порядок денний свідчить про серйозні суперечності між США та Китаєм. Вони лише посилилися після скандалу з Nvidia. І тут, як не парадоксально, найконструктивнішими наразі виглядають відносини між Росією та США – принаймні такими їх уявляють Трамп і Путін. Складається враження, що Трамп не може дочекатися моменту, коли зможе злитися з Росією в економічному екстазі. Саме цим пояснюються його дипломатичні віражі та постійні прискорення.

Якщо простежити всю історію консультацій і переговорів, то варто почати із зустрічі Трампа та Зеленського у Вашингтоні. Після неї Трамп подивився на ситуацію і сказав Віткоффу: "А давай спробуємо діяти так, як ми діяли в Газі". Так з'явилися 28 пунктів, потім 20, далі була Аляска. І фактично все це є продовженням домовленостей, досягнутих на Алясці, незалежно від того, як їх оцінювати.

– Отже, підсумуємо: ці троє зберуться, щоб поділити світ? Якою, на вашу думку, може бути конфігурація домовленостей? Путіну потрібна Україна в короткостроковій перспективі, Сі Цзіньпіну – Тайвань у більш віддаленій, а Трампу – західна півкуля? Чи можливий інший варіант?

– Чесно кажучи, тут більше гіпотез і запитань, ніж відповідей. Ми називаємо це Ялтою, але важко уявити, що все відбуватиметься так само, як під час Ялтинської конференції, коли фактично чітко визначили сфери впливу: це моє, це твоє, сюди я втручаюся, а сюди – ні. Навряд чи можна очікувати чогось подібного. Якщо певні домовленості й будуть досягнуті, то, найімовірніше, їх не зафіксують офіційно. Водночас неформальні домовленості цілком можливі.

Наприклад, щодо України сторони можуть домовитися продовжувати взаємодію за нинішнім сценарієм. Ми знову повертаємося до позиції Обами, який свого часу заявив, що Росія завжди матиме військову перевагу в регіоні й із цим потрібно рахуватися. Можливо, знову з'являться певні домовленості щодо України, подібні до тих, які ми бачимо зараз у взаємодії США та Росії. Трамп, зі свого боку, може дати зрозуміти, що Європу не варто надто жорстко обмежувати, але американська парасолька безпеки матиме певні прогалини. Росія заявить, що це для неї принципово важливо, і сторони певним чином узгодять свої позиції.

Китай, очевидно, зацікавлений у збереженні та посиленні свого домінування в безпосередньому оточенні, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні загалом. І, можливо, окремо обговорюватимуть Тайвань. Приблизно з такими намірами ці країни можуть підходити до зустрічі.

Але якщо все відбудеться саме за таким сценарієм, для Трампа це означатиме серйозні репутаційні втрати. Адже, на відміну від двох інших учасників, йому доведеться пояснювати результати зустрічі всередині Сполучених Штатів. Путін і Сі контролюють внутрішньополітичну ситуацію у своїх країнах. Вони зможуть заявити про перемогу: Росія – про свою велич, Китай – про відродження впливу та національної могутності. А Трампу буде значно складніше. І саме це, на мою думку, може стати тим бар'єром, який завадить досягненню конкретних домовленостей. Не виключено також, що сама зустріч узагалі не відбудеться або буде скасована в останній момент. Зокрема, через те, що в США можуть з'явитися нові викриття щодо Індії. Я читав, що там можуть виявити такі факти, які створять серйозні проблеми і для Трампа, і для його міністра торгівлі, і для багатьох представників його оточення. Приблизно так виглядає ситуація. Ризики справді дуже серйозні.

– Європа поза переговорами і її лідери побоюються не тільки можливих домовленостей щодо України, а й перегляду всієї системи континентальної безпеки без їхньої участі. До речі, у цьому контексті особливо показовими є заяви, зокрема Давида Арахамії, який дякував Віткоффу та Кушнеру за те, що вони порушують питання нової архітектури безпеки.

– Чесно кажучи, мені важко оцінити корисність таких заяв. Адже це саме те, чого домагається Путін. І стає зрозуміліше, чому він зараз погоджується на присутність європейців у переговорному процесі.

Сам факт переговорів Трампа, Путіна та Сі дійсно створює ризик, що питання європейської безпеки поступово перетворюватимуться на предмет домовленостей між кількома найпотужнішими державами. Європейські країни побоюються опинитися перед рішеннями, на які вони не мали можливості вплинути. Якщо повернутися до вже сумнозвісних переговорів в Абу-Дабі, то, на мою думку, їхній головний негативний результат полягає в тому, що російський вплив там став ще помітнішим. До обговорення України за російським сценарієм – згадайте 28 пунктів і Анкоридж – додалося питання майбутньої архітектури європейської безпеки. Цілком очевидно, що таким чином росіяни намагаються ще глибше втягнути американців і європейців в абсолютно безглузді дискусії. Під прикриттям цих обговорень вони хочуть продовжувати агресію, домагатися послаблення санкцій та отримувати інші пропагандистські переваги. І все це стало можливим за згоди Трампа. Фактично він і його команда допомогли Росії реалізувати цей задум. Це дуже небезпечно.

– Що ж повинна робити Європа?

– По-перше, представити власний контрплан нової архітектури безпеки. Зараз для європейців настав момент, коли потрібно чітко розставити всі крапки над "і". Єдина ефективна архітектура безпеки в умовах нинішньої війни – та, яка стримуватиме Росію або унеможливлюватиме продовження її агресії. Подивіться, як Путін намагається змінити порядок денний. Тепер він пропонує обговорювати європейську безпеку в контексті інтеграції до неї Росії. Це абсолютно абсурдно. Тому Європі потрібен власний контрплан.

По-друге, європейці мають чітко заявити, що Україна буде невіддільною частиною цієї архітектури. Це має бути спільний проєкт. Водночас не варто навіть розраховувати на якісь традиційні безпекові гарантії. На мою думку, про них узагалі можна забути. Навіть надійність гарантій за п'ятою статтею НАТО зараз викликає серйозні сумніви. Але принаймні потрібно забезпечити все, що сприятиме посиленню обороноздатності України та перетворенню її на своєрідного "дикобраза", здатного захистити себе від російської агресії. І це точно не те, що потрібно обговорювати з Росією. Показовою в цьому контексті є заява Рубіо про те, що гарантії безпеки мають бути прийнятними для Росії. Більшого абсурду важко уявити. Отже, європейці повинні запропонувати реалістичний контрплан, який передбачатиме повноцінну інтеграцію України та посилення її оборонних спроможностей.

По-третє, вони мають виробити єдину позицію щодо підтримки України та забезпечити безперебійне постачання військової допомоги. Тоді європейці не будуть змушені сидіти в готелі, а зможуть обґрунтовано вимагати участі в переговорному або консультаційному процесі. І, до речі, нашій делегації та європейцям варто було б виявити значно більше жорсткості. Не Путін повинен вирішувати, хто сидітиме за столом переговорів. Це питання має вирішуватися без зайвих дискусій: якщо ми хочемо бачити європейців за столом, то повинні прямо про це заявляти. Адже що більше хтось іде на поводу в забаганок Путіна, то більше їх стає. Вони стають дедалі нахабнішими, зухвалішими й цинічнішими, як, наприклад, останні заяви Лаврова. Мовляв, європейці, не висовуйтеся, сидіть собі в готелі та пийте каву.

– Які головні загрози для України може нести ця зустріч? Чого насправді прагнутиме Путін і наскільки йому може вдатися реалізувати свій задум?

– Присутність Путіна свідчить про те, що, очевидно, обговорюватимуть передусім проблеми, пов'язані з Україною та Європою. Адже для обговорення штучного інтелекту, де США і Китай мають найбільшу вагу і де досягнення порозуміння між ними справді важливе для всього світу, Путін не потрібен. Так само і для обговорення торговельних та економічних питань. У цих питаннях він буде лише зайвим учасником. Інша річ, якщо сторони захочуть використати зустріч для обговорення ширших стратегічних проблем.

Для Путіна найважливіше – використати сам факт зустрічі, щоб повернути Росію до формату великої міжнародної дипломатії та послабити її ізоляцію. Він хоче показати, що без Москви неможливо вирішувати питання європейської безпеки, а війну проти України можна обговорювати не стільки з Києвом, скільки з Вашингтоном і Пекіном. У цьому й полягає головна небезпека: Україну можуть спробувати представити не самостійним учасником переговорів, а об’єктом домовленостей між сильнішими державами.

Путін, очевидно, хотів би домогтися значно більшого: щоб Трамп фактично визнав російські умови завершення війни прийнятною основою для переговорів. Ідеться не лише про територіальні поступки України. У ширшій перспективі Москва прагне обмежити український суверенітет, впливати на зовнішньополітичний курс Києва, домогтися послаблення санкцій і не допустити посилення української армії. Донбас у такій логіці може бути лише першим етапом вимог

– Чи вдасться Москві реалізувати цей задум?

– Тут я був би обережнішим. Сам факт зустрічі вже дає йому важливий символічний результат: він знову опиняється за одним столом із президентами США та Китаю. Проте це зовсім не означає, що Трамп і Сі готові підтримати російські вимоги щодо України. Тому я не думаю, що ця зустріч сама по собі може призвести до якихось домовленостей про долю України. Але небезпека полягає в іншому: Путін намагатиметься використати її для посилення тиску на Київ і створення враження, що майбутнє України залежить від домовленостей великих держав. І тут багато залежатиме від позиції Вашингтона – чи визнаватиме він право України самостійно визначати власне майбутнє, чи погодиться обговорювати її інтереси без її участі.

– Чого прагне Путін щодо України зрозуміло. Чого Трамп – майже також. А чи є, на вашу думку, у Китаю власний сценарій завершення війни?

– По-перше, потрібно розуміти, що порівняно з іншими питаннями, які цікавлять Сі Цзіньпіна, Україна перебуває далеко не на першому місці. Якщо взагалі її можна віднести до кола його пріоритетів, то хіба що до другорядних. Китай – це тисячолітня цивілізація, яка звикла грати вдовгу. Основний принцип зовнішньої політики – прагматизм. Тобто головне питання полягає в тому, чи відповідає той чи інший сценарій інтересам Китаю. Якщо дивитися з цієї позиції, то Пекін зацікавлений у тому, щоб і Сполучені Штати, і Європа залишалися залученими у війну в Україні. Зокрема, Європа має непрості економічні відносини з Китаєм, і Пекіну вигідно, щоб європейці були більше зосереджені на питаннях власної безпеки. У цьому Росія не просто підіграє Китаю, а фактично діє разом із ним.

По-друге, на тлі непередбачуваної політики США Китай набирає дипломатичних очок, особливо серед країн так званого Глобального Півдня. Він намагається представити себе як стабільну державу, яка поважає територіальну цілісність та дотримується послідовної зовнішньої політики. Принаймні саме таку картинку Пекін пропонує світові на противагу непередбачуваній і хижацькій поведінці Дональда Трампа.

Третій момент – Китай абсолютно впевнений у залежності Путіна від нього. І для цього є всі підстави. Ба більше, ця залежність лише посилюватиметься.

По-четверте, Китай продовжує отримувати економічну вигоду від імпорту дешевих російських енергоносіїв. До речі, я нещодавно побачив дані, згідно з якими Китай залишається найбільшим покупцем російських енергоресурсів, на другому місці – Індія, а на третьому, що досить цікаво, – не Туреччина, а Європейський Союз. Це, до речі, також показово з погляду позиції європейців. Можливо, Китай і не є критично залежним від цих поставок, як ми побачили під час війни США з Іраном, але отримувати енергоресурси за прийнятними цінами для нього важливо. У перспективі я також не бачу передумов для зменшення залежності Росії від Китаю. Крім того, з ідеологічних міркувань Пекін не зацікавлений у поразці Росії. Як заявляв міністр закордонних справ Китаю, він не може допустити такого сценарію.

– Які сценарії розвитку подій ви вважаєте найбільш імовірними? Якщо умовно виділити три варіанти: перший – лідери зустрінуться, сфотографуються, але нічого конкретного не вирішать. Для України це теж буде невигідно, адже сам факт присутності Путіна вже матиме для нього позитивний ефект. Другий сценарій – вони про щось домовляться, але без конкретних і масштабних рішень. І третій – досягнуть повноцінних кулуарних домовленостей про поділ сфер впливу.

– Ви абсолютно правильно зазначили: за будь-якого сценарію ця зустріч буде для нас невигідною. І насамперед через сам факт присутності Путіна. Навіть без конкретних домовленостей про поділ світу вона означатиме його вихід із дипломатичної та політичної ізоляції або принаймні напівізоляції, у якій він зараз перебуває. І це вже саме по собі матиме для нього значення. Із трьох запропонованих варіантів, очевидно, найімовірнішим є другий, проміжний сценарій. Тобто вони зустрінуться, поговорять, спробують про щось домовитися. Можливо, навіть визначать певні орієнтири щодо того, як має розвиватися світ. Але чи дійдуть вони до конкретних домовленостей – у цьому я не впевнений. Хіба що Сі Цзіньпін і Путін мають певний план, як забезпечити такий результат, враховуючи, що обидва, а особливо Путін, добре знають, як розмовляти з Трампом і маніпулювати ним.