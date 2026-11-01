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Золота молодь Європи безтурботно протестує – не виходячи з летаргічного сну
Шкільні протести у Франції
Як розповідає ШІ, ретельно підсумовуючи новини, Європу наприкінці жовтня охопила масштабна хвиля масових і зокрема молодіжних протестів що спалахнули у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та в інших країнах.
Серед основних причин заворушень – такі:
зростання вартості життя;
неможливість придбавати в молодому віці власне житло та висока орендна плата;
недостатнє фінансування освіти, медицини й психотерапевтичної допомоги;
обов’язковість військової служби.
Тож, додаю я вже від себе, в тупої й тупо вибагливої нахабної євромолоді, яку зростили на вочевидь безвідповідальній і вочевидь зайвій популістичний "соціальності" більшості європейських урядів, -
типовий і тупо тупий бенкет у чуму.
Вони зухвало хочуть все й одразу, включаючи й житло, й навіть психотерапію, –
не бажаючи розуміти того, що це є суто жлобсько-холопським ставленням взагалі до життя й зокрема військової служби.
Причому – саме в той час, коли Європа реально перебуває на порозі війни, в якій буде практично беззахисній,
бо Штати її, таку соціальну, банально кинули, а сама вона без них ані на що не здатна.
Не звертають уваги на нашу війну, бо вже надто, бач, від неї колективно втомилися, -
то й отримають війну власну.
В шанцях-окопах буде їм безкоштовно і житло, і психотерапія:
може, хоч там щось зрозуміють , щоб розповісти нащадкам.
Якщо встигнуть їх завести.
Якщо виживуть.
Все їм, бля, з самого, пісюнів, народження замало – за таких часів…
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