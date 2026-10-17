"Знайдемо формат": Зеленський відповів, коли можуть зустрітися перемовники України та США

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська переговорна група продовжує працювати з представниками Сполучених Штатів. Найближчим часом сторони можуть провести нову зустріч.

Також Зеленський додав, що особисто готовий зустрічатися з американцями. Про це він розповів у коментарі українським медіа.

Дипломатичний фронт

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров напередодні провів переговори із представником американської делегації Джаредом Кушнером. Сторони домовляються про нову зустріч та шукають формат, як провести новий раунд переговорів.

"Думаю, що на цьому тижні вони знайдуть можливість і вони знайдуть формат, як зустрітися. Ми підтримуємо можливість діалогу. Ми підтримуємо робити все, щоб зупинити Путіна. Принаймні енергетичне перемир'я. Бажано повністю зупинити війну, треба з чогось розпочинати. Як мінімум, потрібно зустрічатися і ці зустрічі плануються", – розповів Зеленський.

Різні формати переговорів

За словами Зеленського, американці продовжують докладати зусиль для мирного врегулювання російсько-української війни. При цьому глава держави висловив сподівання, що Вашингтон почне давити більше на російського диктатора Путіна.

"Ми розраховуємо зустрітися. Готові зустрічатися в Україні, в Європі, де вони хочуть. Хочуть в Америці – нехай нас запрошують, ми будемо готові. Ми готові до будь-якого формату переговорів: утрьох, удвох, плюс п'ять, не важливл. Важливий мир", – заявив Зеленський.

Крім того, на наступному тижні є можливість зустрічі с американською делегацією. Однако Зеленський бажає, щоб до переговорів приєдналися представники країн Європи.

"Безумовно, європейцям треба, на мій погляд, треба мати свою інфраструктуру і свій напрямок щодо перемовин з Росією. І і це нормально. І я вважаю, що це справедливо. Треба рухатись всіма можливостями, щоб зупинити війну", – зазначив Зеленський.

Окремо будуть переговори з Туреччиною, зокрема з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Зеленського, предметом переговорів стануть питання Food Security. Таком можливі контакти з представниками країн близько Сходу.

"Їм зараз непросто, у них у самих є війна, не така повномасштабна, як у нас, так, але тим не менш є свої виклики, але в найближчим часом я буду контактувати з ними", – розповів президент.

Як повідомляв OBOZ.UA, посадовці адміністрації США вимагали припинити удари по російських НПЗ. У разі відмови вони погрожували зупинити обмін розвідувальними даними з Україною.