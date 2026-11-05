Зеленський зустрівся з президентом Португалії: названо ключові питання перемовин. Відео

5 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді, Іспанія. Предметом розмови стало те, як Португалія може підтримати українську енергосистему і захист життя в Україні.

Також під час зустрічі глави держав говорили про можливості для спільного виробництва зброї. Про це Володимир Зеленський зазначив в офіційному Telegram-каналі, опублікувавши відео зустрічі.

Що відомо

Під час зустрічі Зеленський подякував президенту Іспанії за співчуття через російський удар по школі в Комишувасі Запорізької області, внаслідок якого загинуло станом на зараз 43 людини і досі триває пошуково-рятувальна операція.

"Зустрівся із президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Подякував за співчуття у звʼязку з російським ударом по звичайній школі в Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу. Уже четверту добу там триває пошуково-рятувальна операція. Станом на зараз відомо, що загинуло 43 людини. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами. Одну людину, яка вважалася зниклою безвісти, сьогодні вдалося знайти живою", – написав Зеленський.

Він нагадав, що кожного дня Росія атакує українські міста і громади дронами та ракетами. Внаслідок цього є багато пошкоджень в енергетиці, які дуже важко відновлювати.

За словами президента, під час зустрічі з Антоніу Жозе Сегуру вони обговорили, як Португалія може підтримати українську енергосистему і захист життя в Україні.

Також ще одним ключовим питанням стали можливості для спільного виробництва зброї.

"Говорили і про наші можливості для спільного виробництва зброї. Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський різко відреагував на висловлювання американського мільярдера Ілона Маска щодо втрат Росії у війні проти України. Зокрема, він зазначив, що те, що сказав засновник компанії SpaceX, – це не ті жарти, які можна зрозуміти.