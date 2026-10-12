Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на російські атаки по енергетиці

Україна реагуватиме на російські удари по енергетичній інфраструктурі, якими РФ намагається посилити тиск на українців напередодні зими. Російські війська продовжують атакувати електростанції, енергомережі та інші важливі об'єкти, що створює загрозу для мільйонів громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє медіа. За його словами, Україна має реальні можливості для стримування російської ескалації та протидії атакам на енергетичний сектор.

Україна відповідатиме на удари по енергетичній інфраструктурі

Росія продовжує обстрілювати українські енергетичні об'єкти, намагаючись використати зимовий період як інструмент тиску на населення. Такі атаки безпосередньо впливають на повсякденне життя мільйонів людей і створюють додаткові виклики для функціонування критичної інфраструктури.

Зеленський наголосив, що Україна має необхідні інструменти, аби не дозволити Москві безкарно посилювати ескалацію.

Окремо президент звернув увагу на спроби російського диктатора Володимира Путіна використати ситуацію на світовому енергетичному ринку у власних інтересах.

За словами Зеленського, Путін намагається представити російські нафтопереробні заводи як альтернативне джерело постачання нафти на тлі скорочення світових поставок через кризу в Ормузькій протоці та на Близькому Сході.

Ситуація в енергетиці та дипломатичний тиск

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Глава держави наголосив, що будь-які кроки для деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.

Його заява пролунала на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який закликав Київ припинити удари по російських НПЗ.