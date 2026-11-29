Зеленський заявив, що кораблі РФ не сховають від української відплати в жодному з морів

Україна переслідуватиме російські кораблі, які перевозять зброю для війни проти неї, та завдаватиме по них ударів навіть у міжнародних водах. Такі судна не уникнуть української відповіді, якщо їх вдасться виявити.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera. Україна має намір відстежувати переміщення російських суден.

Адже такі кораблі транспортують озброєння, що використовується проти українців. Йдеться не лише про виявлення таких суден, а й про подальше переслідування та відповідь на їхню діяльність.

"Якщо ми десь знайдемо російські кораблі, які перевозять зброю, використану в цій війні, то, звісно, ми знайдемо ці кораблі, переслідуватимемо їх і відплатимо", – заявив глава держави.

Під час розмови Зеленський також визнав, що Україна припускалася помилок, які необхідно аналізувати та виправляти. За його словами, робота над цим має тривати.

"І ми робили помилки, і, звісно, ми повинні їх виправити", – зазначив президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що флотилія російських кораблів, яка перевозила військову техніку до Лівії, розвернулася у Середземному морі. Це сталося після того, як українські морські дрони потопили російський корвет "Меркурій" у порту Бенгазі.