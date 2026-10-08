Зеленський вшанував пам'ять людей, яких вбила Росія у Прилуках. Відео

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня відвідав Прилуки на Чернігівщині, де вшанував пам’ять людей, загиблих унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку. Під час візиту глава держави поспілкувався з постраждалими та доручив місцевій владі оперативно розв'язати питання житла й допомоги людям, які через атаку залишилися без даху над головою.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах. Разом із президентом до Прилук прибули міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський та начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Президент Володимир Зеленськ... Джерело: Скриншот Розгорнути

Зеленський вшанував пам’ять загиблих

Президент разом з Едом Мілібендом вшанував пам’ять людей, яких убила російська атака. За словами Зеленського, загалом загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення.

Під час перебування у Прилуках Зеленський також поспілкувався з постраждалими та заслухав доповіді про наслідки російського удару.

У Прилуках пошкоджено понад сотню житлових будинків

За словами президента, внаслідок атаки у місті пошкоджено понад 100 житлових будинків. Також постраждали навчальні заклади, дитячі садочки, магазини, підприємства та інша інфраструктура, необхідна для повсякденного життя міста.

Окремо під час спілкування з мешканцями й представниками місцевої влади порушували питання стану укриттів та забезпечення людей житлом.

Російська ракета зруйнувала... Розгорнути

Зеленський доручив допомогти людям, яким нікуди повертатися

Президент доручив начальнику Чернігівської ОВА оперативно допомогти людям, які через руйнування залишилися без житла.

Водночас Зеленський наголосив, що постраждалі мають зрештою отримати нове житло.

"Чуємо людей: є питання з укриттями в місті, житлом. Доручив начальнику ОВА оперативно допомогти тим, кому, на жаль, немає зараз куди йти. І важливо, щоб постраждалі зрештою отримали нове житло", – сказав президент..

Окремо він доручив забезпечити мешканцям зруйнованого будинку доступ до їхніх пошкоджених квартир, щойно це дозволить безпекова ситуація. Контролювати виконання цього доручення має голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До Прилук приїхав глава МЗС Великої Британії

Разом із Зеленським Прилуки відвідав міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Президент подякував британському урядовцю за приїзд до міста та підтримку людей, які постраждали від російської атаки.

До Прилук приїхав глава МЗС... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Коли партнери буквально поруч з українцями, це справді має значення", – зазначив Зеленський.

Він також подякував усім, хто допомагає мешканцям Прилук на місці.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час масованої ракетної атаки по Прилуках 7 жовтня одна з російських ракет влучила безпосередньо у житлову п’ятиповерхівку. Унаслідок удару були зруйновані два під’їзди будинку, а рятувальники тривалий час розбирали завали, шукаючи людей.