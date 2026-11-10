Зеленський вніс до Ради законопроєкт про повернення декларування для співробітників СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який змінює порядок подання декларацій військовослужбовцями та окремими категоріями працівників сил безпеки. Документ передбачає уточнення переліку осіб, які можуть відтермінувати декларування на час воєнного стану, а також правил відкритого доступу до їхніх декларацій.

Відповідні пропозиції містяться в проєкті закону №16220 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до декларацій в умовах воєнного стану". Документ супроводжується пояснювальною запискою та порівняльною таблицею змін до чинного законодавства.

Кого стосуються зміни

У пояснювальній записці зазначається, що чинний порядок дозволяє окремим категоріям військовослужбовців подавати декларації протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану чи звільнення зі служби.

Однак, як зазначають автори законопроєкту, цей механізм поширюється на широке коло військовослужбовців незалежно від того, чи беруть вони безпосередню участь у бойових діях.

Через це відтермінування декларування стосується не лише тих, хто виконує бойові завдання, а й військових тилових, адміністративних, забезпечувальних та інших підрозділів.

У документі наголошується, що характер служби останніх не завжди створює об'єктивні перешкоди для своєчасного подання декларацій. Тому автори пропонують розмежувати ці категорії та встановити для них різні правила.

Нові правила декларування

Законопроєкт передбачає збереження відтермінування подання декларацій для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Зокрема, документ пропонує такі правила:

Військовослужбовці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, Управління державної охорони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські поліції особливого призначення, залучені до бойових дій, зможуть подавати декларації протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану чи звільнення зі служби.

Військовослужбовці інших державних органів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на останній день установленого строку декларування, матимуть 90 календарних днів після припинення воєнного стану, завершення безпосередньої участі в бойових діях або звільнення зі служби.

Повторне залучення до бойових дій протягом визначеного строку не буде підставою для його продовження, зупинення чи початку обчислення заново.

Водночас військовослужбовці, які не підпадають під спеціальні умови відтермінування, повинні будуть подавати декларації у загальні строки, встановлені законодавством.

Окремо законопроєкт передбачає, що військовослужбовці, які не подавали декларацій після 2021 року, повинні будуть зробити це протягом 90 календарних днів після набрання чинності новим законом, за винятком визначених у ньому категорій.

Доступ до декларацій

Ще один блок змін стосується відкритості декларацій у період воєнного стану.

Законопроєкт пропонує уточнити, чиї декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані можуть бути вилучені з відкритого доступу з міркувань безпеки.

Зокрема, у відкритому доступі пропонують залишити документи працівників державних органів, які входять до складу сил безпеки, але не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Також передбачено додаткові механізми контролю за обмеженням доступу до декларацій:

Керівники відповідних державних органів зможуть подавати до Національного агентства з питань запобігання корупції звернення щодо вилучення документів із відкритого доступу.

Начальник або заступник начальника Генерального штабу ЗСУ зможе ініціювати таке вилучення щодо військовослужбовців Збройних сил.

Особи, уповноважені ініціювати обмеження доступу, повинні будуть повідомляти НАЗК про зникнення підстав для такого рішення протягом 10 робочих днів.

НАЗК щороку до 1 лютого має оприлюднювати узагальнену статистику щодо кількості декларацій, вилучених із відкритого доступу, та результатів відповідних перевірок.

Крім того, документи окремих категорій посадовців, зокрема міністрів, народних депутатів, керівників правоохоронних органів, суддів і прокурорів, не підлягатимуть вилученню з відкритого доступу на підставі запропонованих норм.

Законопроєкт також передбачає автоматичне відновлення відкритого доступу до документів після припинення воєнного стану, звільнення з посади, яка стала підставою для обмеження доступу, або надходження відповідного повідомлення до НАЗК.

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