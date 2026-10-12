Зеленський вказав на нюанс з позицією Трампа щодо російського дизеля. Відео

Президент України Володимир Зеленський запропонував США укласти угоду щодо дизельного пального, пов’язавши її із захистом української енергетичної інфраструктури. Він вважає, що експорт російського дизеля навряд чи вплине на світові ціни.

За словами глави держави, Україна готова не завдавати ударів по російській дизельній інфраструктурі, якщо їй гарантують захист енергосистеми. Про це Зеленський сказав під час спілкування на Варшавському безпековому форумі.

Зеленський пояснив, за якої умови Україна готова не реагувати на російську дизельну інфраструктуру

"Чому Америка не укладає з Україною угоду щодо дизельного пального? Давайте запропонуємо Україні угоду щодо дизельного палива. Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Давайте зробимо це", – заявив президент.

Він зазначив, що для України найважливішим є питання електроенергії. Якщо США зможуть гарантувати захист української енергомережі, Україна не реагуватиме на російську дизельну інфраструктуру.

"Для нас електроенергія означає перш за все допомогу людям", – наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що електроенергія передусім потрібна для допомоги людям, але також має значення для Європи, оскільки Україна під’єднана до європейської енергомережі.

За його словами, якщо українську енергетичну інфраструктуру не руйнуватимуть, країна зможе допомагати державам, які мають дефіцит електроенергії, завдяки дешевшому електропостачанню.

"Тому так, давайте відповідний "дизель-діл" підпишемо з президентом Сполучених Штатів Америки", – сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, чому експорт російського дизеля не має вплинути на ціни

Зеленський заявив, що не вважає обсяги російського експорту дизельного пального достатніми для впливу на світові ціни.

"Я не вважаю, що об'єм дизелю, який буде експортувати Росія, вплине на ціну. Мало того, ми ж бачимо, що вони можуть експортувати сьогодні від 300 до 500 тисяч тонн на місяць. При тому, що світове споживання – 120 мільйонів тонн на місяць. Який це може мати вплив? Я думаю, не має. Якщо комусь здається, що має, – нехай", – сказав президент.

Він додав, що вважає аргументацію щодо таких дій іншою, і запропонував США укласти з Україною відповідну угоду.

Зеленський також наголосив, що коріння енергетичної кризи лежить на Близькому Сході, а вплив Росії на світовий ринок дизельного пального є незначним.

"Якщо російський вплив на загальний дизель у світі – 2,2%, то який вони вплив мають на ціну? Ось такий мізер", – заявив президент.

За його словами, якщо не давати Володимиру Путіну можливості посилювати свій вплив, він матиме менше важелів і в інших питаннях. Зеленський зазначив, що російський лідер користується прагненням інших до діалогу, у якому немає рівноправності та справедливості.

"Україна просто демонструє, що вона нормальна незалежна держава, яка готова домовлятися. Але ганьбити себе Україна не буде", – наголосив глава держави.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".