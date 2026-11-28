Зеленський відповів, чи були сигнали від Трампа щодо членства України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ досі не отримав від американського президента Дональда Трампа однозначної відповіді щодо членства в НАТО. За його словами, поки США не дають чітких сигналів про готовність підтримати вступ України до Північноатлантичного альянсу.

За словами глави держави, нинішня команда у Вашингтоні підходить до цієї теми з підвищеною обережністю. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю британському виданню BBC.

Фокус на гарантіях безпеки

Зеленський зазначив, що консультації з американською та європейською сторонами тривають, але вступ до блоку наразі не входить до числа головних пунктів цих переговорів. На нинішньому етапі партнери зосереджені передусім на формуванні гарантій безпеки, а не на формальному приєднанні України до НАТО.

Попри поточний порядок денний, президент наголосив, що перспектива членства в НАТО критично важлива не лише з погляду захисту держави. За словами Зеленського, для українців це означає реальні гарантії, а для економіки – важливий орієнтир для повоєнного відновлення та залучення інвестицій.

"Природно, це важливо для нашого народу. Це сигнал для відновлення, для інвесторів. Це гарантії, реальні гарантії", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер розкрив подробиці переговорів із Росією. Він вважає, що повоєнні домовленості як для України, так і для РФ допоможуть їм дійти згоди щодо гострого питання території. При цьому Кушнер не виключає можливості вступу України до НАТО.

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