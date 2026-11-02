Зеленський розповів про розмови з Трампом щодо атак на російські НПЗ: які умови виснула Україна. Відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не погодиться припиняти удари по російських нафтопереробних заводах, поки Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Під час розмов із президентом США Дональдом Трампом та його командою українська сторона пояснила свою позицію щодо таких атак.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News. Президент відповідав на запитання журналіста про те, чи просив Трамп Україну не завдавати ударів по російських НПЗ.

Глава держави підтвердив, що мав кілька розмов із Трампом та його командою щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи.

Україна пояснила американській стороні, що не може залишати без відповіді російські удари по своїй території.

"Ми зазначили, що не можемо просто залишити без відповіді ситуацію, коли Росія атакує нашу енергетичну інфраструктуру, вбиває наших людей, завдає ударів по об’єктах електроенергетики, нафтопереробних заводах та інших об’єктах", – наголосив президент.

Він також пояснив, за яких умов Україна могла б утриматися від атак на російські НПЗ. Київ наполягає на взаємності, якщо Росія припинить бити по українській енергетичній системі, Україна готова обговорювати припинення ударів по відповідних об’єктах на території РФ.

"Ми сказали: якщо ви хочете, щоб ми не завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах, то й Росія не повинна атакувати нашу енергосистему", – зазначив Зеленський.

Президент України додав, що під час спілкування з американським лідером вважає за необхідне говорити про реальну ситуацію, зокрема про наслідки російської агресії.

"Я мушу поділитися з президентом правдою, реальною ситуацією. Америка не може допомогти Росії. Президент Трамп не може допомогти Путіну", – заявив він.

Крім того, Зеленський озвучив конкретну пропозицію американській стороні.

Якщо США хочуть, щоб Україна протягом місяця не атакувала російські нафтопереробні заводи, Вашингтон має надати Києву додаткові системи протиповітряної оборони Patriot на цей період.

"Якщо вам потрібно, щоб ми протягом місяця не завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах, – дайте мені "Петріоти" на один місяць", – сказав президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна має право відповідати на обстріли, які здійснює держава-агресор Росія. Наші удари по нафтопереробці противника не впливають на глобальні ціни на паливо, зокрема на вартість бензину й дизелю у Сполучених Штатах.