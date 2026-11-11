Зеленський розповів, коли може відбутися випробування європейської системи протибалістичного захисту

Україна разом з європейськими партнерами продовжує роботу над спільною системою протибалістичного захисту. Її перші випробування можуть відбутися вже цієї зими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Данії. Глава держави подякував данській оборонній промисловості за спільні проєкти.

Зеленський сподівається на випробування європейської протибалістики вже цієї зими

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен Зеленський подякував данським зброярам та європейським партнерам загалом за співпрацю і спільні з Україною виробництва озброєнь.

Особливо важливим для України було й залишається створення першої європейської системи захисту від балістики – те, що наша держава не змогла би реалізувати без допомоги партнерів.

А з такою допомогою, натякнув глава держави, справа просувається досить інтенсивно.

"Сподіваюся, взимку ми випробуємо першу європейську систему протибалістичного захисту", – сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що і для України, й для Європи надважливо мати альтернативу американським системам Patriot.

"Ми поважаємо американських партнерів. У них є потужна система протибалістичної оборони Patriot. Але існує великий дефіцит таких систем і ракет до них. До того ж їхня вартість через війни у світі зросла в кілька разів", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна сподівається разом із європейськими партнерами розробити систему FREYJA. Нею зможуть користуватися всі країни, які долучаться до проєкту.

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Як повідомляв OBOZ.UA, під час візиту до Данії Зеленський зустрівся з королем країни. Фредеріком X.

Сторони обговорили наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі України, захист життів, а також допомогу пораненим українським військовим і ветеранам.