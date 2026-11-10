Зеленський прибув з візитом до Данії і анонсував важливі зустрічі. Відео

10 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Данії. Глава держави планує провести зустріч з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та відвідати провідні оборонні компанії.

Окрім того, запланована аудієнція у короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. Президент також анонсував новий оборонний пакет від Данії. Про це Зеленський зазначив в офіційному Telegram-каналі.

Що відомо

"Прибув із командою до Данії для зустрічі з Прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями. Запланована також аудієнція у Короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії", – написав президент.

Він наголосив, що головним залишається наша безпека та зміцнення захисту.

Президент також анонсував новий оборонний пакет від Данії.

"Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку", – зазначив глава держави.

Данія допомагає України з початку російської агресії

Президент зауважив, що Данія з перших днів повномасштабної війни поруч з Україною і залишається одним із найнадійніших партнерів, лідерів у різних форматах, що додають захисту життів. Глава держави подякував данському народу за підтримку в складні для України часи.

"Дякуємо данському народу й уряду за незмінну підтримку та конкретні рішення, які допомагають нам стояти міцно", – написав президент.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Зеленський в інтерв’ю данському виданню DR Nyheder пояснив позицію України щодо Донбасу. Так, Україна не погодиться віддати Донбас Росії в обмін на обіцянки безпеки, оскільки це не гарантуватиме завершення війни. Президент Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін лише зробить паузу, а згодом знову спробує захопити українські території.