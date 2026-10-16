Зеленський прибув на засідання Європейської ради у Брюсселі. Відео

У п'ятницю, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув на засідання Європейської ради. Захід відбудеться у Брюсселі (Бельгія).

Український лідер поспілкувався разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн з медіа, трансляцію проводив Офіс президента. Він подякував за підтримку з боку Ради ЄС та лідерів, "справжніх лідерів, які залишаються з нами від самого початку цієї війни".

Зеленський про підготовку до зими та подальшу підтримку ЄС

"Наш порядок денний справді включає енергетичні потреби – це пункт номер один. І, звісно, ми хочемо завершити цю війну якомога швидше. Наразі ми не бачимо сигналів з російської сторони про те, що вони готові закінчити війну. Саме тому ми маємо готуватися до зими, підготувати зимовий пакет. Це не лише енергетика, це також протиповітряна оборона та фінансування. І я вдячний, що ЄС стоїть разом із нами", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості планування підтримки України не лише на 2026-й, а й на 2027 рік. Він також висловив вдячність народним депутатам та урядовцям за якісну роботу, адже попри інтенсивні обстріли вони зуміли ухвалити необхідні реформаторські рішення.

"Дякую за два кластери, щиро дякую. Так, ми будемо працювати і зробимо все, щоб відкрити два останні кластери до кінця року, і я впевнений, що ми це зробимо", – сказав він.

Зеленський прибув на засідан... Джерело: Скриншот Розгорнути

Підтримка з боку Європи

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що учасники обговорять підготовку України до зими та необхідну підтримку. Вона наголосила, що попри спроби Росії зруйнувати енергетичну й водну інфраструктуру, ЄС і надалі допомагатиме Україні, як і в попередні зимові періоди.

"Звісно, ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо енергетичного припинення вогню, але ми бачили, що Росія не дотримувалася її ні єдиної хвилини. Натомість Росія пішла на ескалацію, тому ми маємо посилити тиск на неї. Зараз ми працюємо над новим пакетом санкцій, і одне абсолютно зрозуміло: ми не знімемо жодних санкцій, поки Росія не зупинить війну", – запевнила очільниця Єврокомісії.

Антоніо Кошта додав, що Європа та Європейський Союз і надалі надаватимуть Україні потужну підтримку.

"Зараз не час припиняти підтримку України. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Навпаки, настав час посилити нашу підтримку й тиск – це необхідно для того, щоб змусити Росію погодитися на реальне припинення вогню, сісти за стіл переговорів і зупинити цю війну. Зараз час для миру, а не для продовження війни", – вважає президент Європейської ради.

Як писав OBOZ.UA, 15 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе низку зустрічей із міжнародними партнерами. Глава держави наголосив, що для завершення війни необхідні рішучіші дії проти Росії та подальша військова допомога Україні.