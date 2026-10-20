Зеленський прибув до Норвегії: заплановано зустрічі з Стуббом, Віткоффом і Гоконом VIII. Відео

У вівторок, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Норвегії. Там у глави держави заплановані важливі зустрічі.

Він проведе переговори, зокрема, з президентом Фінляндії Александром Стуббом та спецпосланцем американського лідера Стівом Віткоффом. Про це президент повідомив у своєму Telegram.

"Разом із командою прибув до Норвегії. Заплановані важливі зустрічі...", – написав Зеленський.

Глава держави уточнив, що у нього заплановані тристоронні переговори з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та Алексом Стуббом, окрема двостороння зустріч зі Стівом Віткоффом, а також переговори за участю чотирьох сторін.

Крім того, він має зустрітися з королем Норвегії Гоконом VIII та представниками Стортингу.

За словами президента, Україна продовжує всі контакти, які можуть сприяти досягненню миру, а серед тем переговорів будуть посилення протиповітряної оборони та спільне виробництво.

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