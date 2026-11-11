Зеленський прибув до Ірландії для участі в саміті Європейської політичної спільноти: які ще зустрічі заплановані. Відео

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада прилетів у Дублін (Ірландія) на IX саміт Європейської політичної спільноти. Також у нього запланована низка двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із союзниками.

В Ірландії глава держави проведе середу й четвер. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Зеленського.

"Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС. Також запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером", – анонсував президент.

Зеленський прибув до Ірландії. Джерело: Скриншот ролика ОП

Зеленський прибув до Ірландії. Джерело: Скриншот ролика ОП

Зеленський прибув до Ірландії. Джерело: Скриншот ролика ОП

Зеленський прибув до Ірландії. Джерело: Скриншот ролика ОП

Він подякував усім, хто допомагає та підтримує нашу країну. "Працюємо, щоб мир був ближчим", – заявив Зеленський.

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Як раніше писав OBOZ.UA:

– 10 листопада президент України відвідав Копенгаген (Данія), де провів перемовини із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем'єром Ісландії Кріструном Фростадоуттіром, прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, прем'єром Фінляндії Петтері Орпо та прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном. Також він провів зустріч зі студентами Копенгагенського університету.

– 11 листопада Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Данії Фредеріка Х та разом із ним вшанував пам'ять полеглих данських воїнів. Потім вони зустрілися з близько 70 представниками місцевих компаній, які виготовляють оборонну й цивільну продукцію. Того ж дня президент виступив перед депутатами данського парламенту, ставши першим іноземним лідером, якого запросили оголосити промову у Фолькетингі.