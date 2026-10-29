Блог | Зеленський про реальні перемовини з РФ, Герцог – про червону картку арабам замість золотої акції

1. Президент України зазначив, що обговорення таких чутливих питань, як території та гарантії безпеки, потребує переговорів на рівні лідерів за української участі.

Тобто про референдум наразі не йшлося, й складається враження, що голова держави готовий взяти на себе необхідну відповідальність, що потім деяким чином здобуде законного внутрішнього узгодження.

До того ж:

"Спочатку нам потрібно вирішити питання цієї війни, а вже потім шукати відповіді на питання, які Росія порушує, виходячи зі свого бачення та очікувань щодо безпеки", – сказав президент також за іншої нагоди.

Остання фраза, якщо її сприймати повністю, а не зсередини, залишає не дуже зрозумілим, кого саме стосується слово "свого",

але ж якщо виходити скоріше з коментарів, ніж власне з тексту, то схоже, що йшлося про очікування Росії щодо якихось гарантій і для неї.

Загалом, є певні підстави вважати, що такий дещо оновлений підхід значно підвищує вірогідність як власне перемовин, так і їх ефективності.

2. Тим часом у майже братньому [хоча й трохи специфічному] Ізраілі тамтешній Центрвиборчком після неповної обробки бюлетенів оголосив попередньо про очікуваний розподіл 120 місць, що є в Кнесеті:

53 – для блоку, що підтримує прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу,

48 – для блоку, очолюваного лідером партії "Яшар" Гаді Айзенкотом,

[рекордні] 19 – для арабських партій.

Тобто "золота акція" щодо керівництва Ізраїлем може опинитися саме в арабів.

За таких обставин президент краъни Іцхак Герцог запропонував створити [ротаційно-коаліційний] уряд [без арабів], в якому би Нетаньягу спочатку залишився би прем’єром на два роки, а потім остаточно пішов би з політики в обмін на повне президентське помиловання.

Тимчасова "сильна команда для складних часів" на два нетаньягуїстичні роки?

Принаймні про якесь інше зрозуміле рішення наразі казати важко.