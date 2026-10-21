Зеленський пояснив, які умови мирної угоди з Росією вважає прийнятними. Відео

Замороження війни на нинішніх позиціях може стати реальним способом її завершення. Україна прагне якомога швидше припинити бойові дії, однак не погоджується з тим, щоб Росія домагалася територіальних поступок за допомогою тиску та масованих атак.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Зеленський висловився про замороження війни

Відповідаючи на запитання, чи погодився б він на мирну угоду із замороженням бойових дій на нинішній лінії фронту, за якої Україна зберігає 75% або більше своєї території, Зеленський відповів ствердно.

"Так, зараз ми маємо заморозити, і я думаю, це реальний спосіб покласти край цій війні", – сказав президент.

Водночас Зеленський заявив, що Росія не досягає успіху на полі бою, тому намагається змусити Україну поступитися територіями за допомогою зовнішнього тиску.

"Вони не перемагають на полі бою. Ось чому вони хочуть, щоб ми тиснули, використовуючи будь-який тиск на нас, щоб вигнати нас з нашої землі. Це несправедливо", – сказав президент.

Він також зазначив, що російські війська застосовують масовані атаки іранськими безпілотниками, балістичними ракетами та іншими засобами, намагаючись посіяти хаос в Україні.

"Але ми залишаємося сильними. Люди втомилися, звісно. Ми хочемо закінчити цю війну якомога швидше", – наголосив Зеленський.

Зеленський заявив про необхідність повернення українців

Президент також згадав про українців, які через війну залишили свої домівки та виїхали за кордон. За його словами, країна має створити умови, щоб вони могли повернутися та відбудовувати своє життя в Україні.

"Нам потрібно 9,5 мільйона людей, які втратили свої домівки, які знаходяться за кордоном усюди. Нам потрібно, щоб вони повернулися в Україну, просто щоб жити та будувати свою країну", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна хоче перейти від бойових дій до дипломатії. Він також згадав про пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню як можливий крок до завершення війни.

Нагадаємо, раніше президент України заявляв, що зупинка бойових дій на нинішній лінії фронту може стати першим кроком до завершення війни. Водночас для тривалого миру важливо не допустити відновлення російської агресії після припинення вогню.

Як писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський назвав три складові гарантій безпеки, які могли б допомогти забезпечити припинення вогню в Україні. Йдеться про українську армію, Європейський Союз і НАТО.