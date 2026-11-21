Зеленський пояснив, чи отримає Україна колективний захист, як у членів НАТО

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість надання Україні гарантій безпеки, подібних до п’ятої статті НАТО. Він зазначив, що наразі немає чіткого розуміння, хто саме гарантуватиме захист нашій державі та чи готові союзники дати відсіч країні-агресорці Росії в разі її повторного нападу.

Про це український лідер заявив відповідаючи на запитання медіа. Він додав, що такі зобов’язання мають бути чітко прописані в документах, а не залишатися лише обіцянками.

Чого бракує гарантіям безпеки для України

"П'ята стаття – це колективний захист. Тому для України, поки що не зрозуміло, бо немає поки що чистої відповіді, що це за колектив, як він буде захищати і чи готовий цей колектив буде нанести відсіч агресору?" – сказав глава держави.

Він наголосив, що принцип колективного захисту чітко закріплений у п’ятій статті НАТО та поширюється на всіх членів Альянсу. Проте щодо аналогічних гарантій для України залишається чимало запитань.

За словами Зеленського, відповіді на них мають бути закріплені конкретними зобов’язаннями, а не обмежуватися лише усними обіцянками.

"Відповіді повинні бути не просто в словах і не просто красномовно звучати. "Безумовно, ніхто вас не кине". Це має бути на папері. Я поки що на папері таких кроків не бачу", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, представники Вашингтона під час закритих переговорів із Києвом та європейськими партнерами обговорювали можливість членства України в НАТО за умови територіальних поступок Москві. Йдеться, зокрема, про відмову Києва від територій Донбасу, які він наразі контролює, в обмін на повноправне членство в НАТО. Ідею, серед інших, озвучував й спецпосланець президента США Джаред Кушнер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що лідери Європи вважають, що на тлі останніх вимог Росії щодо скорочення військової присутності Альянсу на континенті нинішній момент є слушним для повернення обговорення вступу України до НАТО. Адже таке членство само по собі є доволі сильною гарантією безпеки для України.