Блог | Зеленський підвищує ставки у відносинах зі США

Отже, Президент України Володимир Зеленський обрав у відносинах зі США стратегію підвищення ставок.

Я особисто вважаю, що це єдино можлива і гідна стратегія для тієї України, яка сформувалася всіма нашими народними зусиллями за роки Великої війни.

І тут нема стосовно чого мусолити слова і розводити дебати.

Альтернатива для України – знову стати пішаком світової політики – нам не підходить, незалежно від того, любите ви чи я Зеленського чи терпіти його не можете...

Все буде добре. І все буде Україна. Працюємо.