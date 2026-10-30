Зеленський передав Путіну "певні сигнали" через лідерів Фінляндії та Норвегії

Президент України Володимир Зеленський попросив президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Стере передати російському диктатору Путіну певні сигнали. Їхня телефонна розмова з ватажком Кремля була заздалегідь узгоджена з українською стороною.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу з журналістами. За його словами, Стубб і Стере під час розмови з Путіним донесли ті позиції та меседжі, які просив передати Зеленський.

Дзвінок Стубба та Стере до Путіна був узгоджений з Києвом

Тихий зазначив, що телефонна розмова Стубба та Стере з Путіним була попередньо погоджена з Україною під час зустрічі в Осло.

"Президент України просив своїх колег з Фінляндії та Норвегії озвучити певні сигнали Путіну. Вони озвучили ці сигнали, позиції, донесли ті речі, які президент просив донести, тому цей дзвінок був скоординований", – сказав речник.

Він зазначив, що Фінляндія та Норвегія мають спільний кордон із Росією і безпосередньо зацікавлені у власній безпеці, тому виступають партнерами України у мирних зусиллях.

В МЗС закликали Європу погоджувати з Києвом контакти з Кремлем

Тихий наголосив, що Україна не виступає проти дипломатичних контактів європейських держав із Росією, якщо вони є частиною узгоджених зусиль. Речник закликав інших європейських лідерів погоджувати з Києвом контакти з російським керівництвом.

"Ми проти будь-яких нескоординованих, самодіяльних дзвінків, заради невідомо чого. Якщо хочете допомогти дипломатичним зусиллям, хочете допомогти мирному процесу, будь ласка, проконсультуйте з Україною, погодьте, проговоріть, знайдемо спосіб, як вас залучити", – наголосив речник МЗС.

За його словами, самі по собі розмови з російським керівництвом не приносять користі, якщо вони не є частиною єдиної скоординованої стратегії.

Нагадаємо, телефонна розмова Стубба та Стьоре з Путіним відбулися 27 жовтня перед запланованими дипломатичними зустрічами в Абу-Дабі. Європейські лідери передали очільнику РФ повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Ініціатива щодо проведення переговорів виходила від фінської та норвезької сторін і в консультації з Україною.

Після розмови з російським диктатором Александр Стубб і Норвегії Йонас Гар Стере зателефонували президенту України Володимиру Зеленському. Вони обговорили підсумки переговорів із російським керівником, а також подальші дипломатичні зусилля за участю України, США, Європи та НАТО.

Як повідомляв OBOZ.UA, у телефонній розмові зі Стуббом і Стере Путін знову озвучив звичний набір кремлівських забаганок і зажадав віддати йому Донбас та дати Росії право вирішувати, хто може приєднуватися до НАТО. Усі ці вимоги Путін назвав "корінними причинами" агресії проти України, їх "вирішення", за версією диктатора, має стати "передумовою" для будь-яких мирних переговорів.