Зеленський передав Мадяру газети про його прадіда, який працював нотаріусом у Мукечеві
Петер Мадяр на могилі свого прадіда.
Джерело: Facebook Мадяра
Український президент Володимир Зеленський 24 листопада, під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром подарував останньому історичні газети, в яких згадується прадід нинішнього угорського прем’єра. Справа у тому, що Ерьош Лайош працював окружним нотаріусом у Мукачеві.
Мадяр назвав цей подарунок особливим. Про подарунок від Зеленського він розповів після зустрічі з українським лідером.
Що розповів Мадяр
"Дякую за спеціальний подарунок від пана президента. Я вчора у парламенті повідомляв, що мій прадід був в Мукачеві нотаріусом. Український президент передав мені газети 1942 року, де писали про мого прадіда, який приїхав до Мукачово із Яна (село в Румунії, розташоване на відстані 244 км на північний схід від Бухареста, – OBOZ.UA)", – розповів прем’єр Угорщини.
Він додав, що саме через цей родинний зв'язок "Закарпаття дуже близьке" для Петера Мадяра.
Раніше угорський посадовець приїжджав на могилу свого прадіда – вона у селі Добоз у повіті Бекеш на південному сході Угорщини. Він розповів, що його прадід Ерьош Лайош повернувся у Добоз саме із Мукачева на Закарпатті, де працював окружним нотаріусом.
Мадяр у мережі розпопів про прадіда та діда.
Джерело: скриншот
Що цікаво – дерев’яний надгробок на могилі пана Лайоша власноруч виготовив Ерьош Пал, дід нинішнього прем’єр-міністра.
Що ще було на зустрічі Мадяра і Зеленського
Окремо Петер Мадяр запросив Володимира Зеленського відвідати Будапешт. Український лідер у відповідь на запитання про те, чи відвідає він Будапешт, відповів, що це залежить від угорської сторони.
"Із повагою запрошуємо президента, якщо час його дозволяє, відвідати Будапешт", – своєю чергою сказав Петер Мадяр.
За його словами, Україна та Угорщина останніми тижнями досягли певних домовленостей у питаннях, які попередній угорський уряд використовував для загострення відносин між країнами. Серед інших, досягнуті домовленості у питаннях, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок