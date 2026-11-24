Зеленський передав Мадяру газети про його прадіда, який працював нотаріусом у Мукечеві

Український президент Володимир Зеленський 24 листопада, під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром подарував останньому історичні газети, в яких згадується прадід нинішнього угорського прем’єра. Справа у тому, що Ерьош Лайош працював окружним нотаріусом у Мукачеві.

Мадяр назвав цей подарунок особливим. Про подарунок від Зеленського він розповів після зустрічі з українським лідером.

Що розповів Мадяр

"Дякую за спеціальний подарунок від пана президента. Я вчора у парламенті повідомляв, що мій прадід був в Мукачеві нотаріусом. Український президент передав мені газети 1942 року, де писали про мого прадіда, який приїхав до Мукачово із Яна (село в Румунії, розташоване на відстані 244 км на північний схід від Бухареста, – OBOZ.UA)", – розповів прем’єр Угорщини.

Він додав, що саме через цей родинний зв'язок "Закарпаття дуже близьке" для Петера Мадяра.

Раніше угорський посадовець приїжджав на могилу свого прадіда – вона у селі Добоз у повіті Бекеш на південному сході Угорщини. Він розповів, що його прадід Ерьош Лайош повернувся у Добоз саме із Мукачева на Закарпатті, де працював окружним нотаріусом.

Мадяр у мережі розпопів про прадіда та діда. Джерело: скриншот

Що цікаво – дерев’яний надгробок на могилі пана Лайоша власноруч виготовив Ерьош Пал, дід нинішнього прем’єр-міністра.

Що ще було на зустрічі Мадяра і Зеленського

Окремо Петер Мадяр запросив Володимира Зеленського відвідати Будапешт. Український лідер у відповідь на запитання про те, чи відвідає він Будапешт, відповів, що це залежить від угорської сторони.

"Із повагою запрошуємо президента, якщо час його дозволяє, відвідати Будапешт", – своєю чергою сказав Петер Мадяр.

За його словами, Україна та Угорщина останніми тижнями досягли певних домовленостей у питаннях, які попередній угорський уряд використовував для загострення відносин між країнами. Серед інших, досягнуті домовленості у питаннях, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.