Зеленський передав через Рютте сигнали Трампу: в МЗС уточнили, про що йдеться

Перед своєю поїздкою до Флориди генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї сторони узгодили важливі сигнали для президента США Дональда Трампа.

Основну увагу вони зосередили на посиленні української ППО, зокрема, на постачанні перехоплювачів для систем Patriot. Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає ТСН.

"Не виключаю, що пан Рютте вже порозмовляв з президентом Зеленським. Я був присутній на розмові напередодні поїздки генерального секретаря НАТО до США, коли президент Зеленський разом з Рютте звіряли годинники, координувалися щодо тих сигналів, які варто довести до відома президента США", – сказав він.

Глава МЗС наголосив, що засоби протиповітряної оборони залишаються одним із головних пріоритетів України на міжнародному рівні. Тож ракети до систем Patriot є одним із ключових питань, яку порушував президент Зеленський.

Сибіга впевнений, що Марк Рютте також обговорював це з Дональдом Трампом. Міністр анонсував подальші дипломатичні контакти з керівництвом Альянсу вже найближчим часом.

"Перед нами важливі заходи по лінії НАТО: найближчим часом відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі та відповідна Рада Україна – НАТО. Я запрошений на цей захід і в межах свого перебування буду теж мати зустріч із генеральним секретарем НАТО", – повідомив він.

Окремо Сибіга зазначив, що Володимир Зеленський і Марк Рютте регулярно проводять прямі переговори, їхні контакти не обмежуються протоколом. За його словами, лідери виходять на зв’язок у будь-який час і за будь-яких обставин, коли потрібні підтримка, обмін думками або важливі рішення.

Як повідомляв OBOZ.UA, за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і генерального секретаря НАТО Марка Рютте обидва лідери зробили узгоджену заяву. В ній йшлося про заклик до Росії утриматися від розширення війни та констатувалася важливість якнайшвидшого встановлення миру.

За кілька годин потому Трамп опублікував відредаговану ним в односторонньому порядку заяву: уникати дій на екскалацію та розширення війни, згідно з правкою президента США, мусить також і Україна.