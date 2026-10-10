"Зеленський ніколи не укладає угод": Трамп заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Відео

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито неодноразово міг завершити війну, але не зробив цього. Американський президент також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, пов’язавши їх із проблемами для американських фермерів.

За словами Трампа, Зеленський "хоче створити проблеми для світу". Він також висловив думку, що Україні час отримати нового президента.

Заяви Трампа

"Зеленський міг би завершити цю війну багато-багато разів. Він вирішує цього не робити. Зеленський хоче створити проблеми для світу. Він хоче створити проблеми для наших фермерів, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах", – заявив Трамп.

"Я вважаю, що Україні час отримати нового президента" – Трамп.

У своїй заяві президент США пов’язав українські атаки на російські нафтопереробні заводи з проблемами для американських фермерів. Він також звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну та висловився за зміну президента України.

"Ми сказали Зеленському: "Роби що хочеш, але не бий по дизельному паливу". І що він робить? Бере й б’є по дизельному паливу. Він може робити що завгодно, але цього робити не можна", – заявив Трамп.

Що передувало

Переговірна група України вирушила до США, де 9–10 жовтня заплановано важливі зустрічі з американською та європейською сторонами. За словами Кирила Буданова, який увійшов до складу перемовників, Україна продовжує працювати над посиленням дипломатії задля наближення стійкого та справедливого миру.

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Він повідомив, що Росія готова негайно спрямувати 300 тисяч тонн дизеля на американський і світовий ринки. Ще 500 тисяч тонн, за його словами, мають надійти в листопаді, а згодом – додатковий мільйон тонн. Постачання ще трьох мільйонів тонн пального залежатиме від стану російських нафтопереробних заводів.

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський дипломатично назвав цю угоду "слабким рішенням". Український лідер переконаний, що подібні подарунки для російського диктатора "не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу".