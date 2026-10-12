"Зеленський не відхилив жодної правдоподібної угоди": на телеканалі FOX розкритикували Трампа за співпрацю з Путіним. Відео

В ефірі ранкового шоу FOX & Friends ведучі Браян Кілмід і Рейчел Кампос-Даффі посперечалися через політику президента США Дональда Трампа щодо України та Росії, можливі закупівлі російського дизельного пального Сполученими Штатами й перспективи завершення війни. Кілмід виступив проти зближення Вашингтона з Москвою та наголосив, що саме Володимир Путін несе відповідальність за продовження бойових дій.

Про це йшлося в ефірі FOX News. Фрагмент розмови оприлюднив у Facebook журналіст Остап Яриш.

Під час розмови Кілмід розкритикував звинувачення на адресу українського президента через відсутність мирної угоди. Він наголосив, що не було реалістичного плану, який Володимир Путін був би готовий підтримати та який міг би справді завершити війну.

"Не було жодної реалістичної, практичної мирної ініціативи, у якій Путін був би готовий брати участь і яка могла б закінчити цю війну. Є лише одна людина, відповідальна за все це, – Володимир Путін. Крапка", – сказав ведучий.

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Кампос-Даффі заперечила йому, згадавши переговори за посередництва Туреччини та твердження про те, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито відмовляв Зеленського від запропонованої угоди.

Кілмід відповів, що це не змінює суті питання про відповідальність Росії за війну.

Ще однією темою суперечки стали можливі закупівлі російського дизельного пального Сполученими Штатами. Кілмід звернув увагу на суперечність між такими закупівлями та законодавчою ініціативою сенатора Ліндсі Грема, яка передбачає тарифні заходи щодо покупців російських енергоресурсів.

"Зеленський розчарований, бо тепер усі ці гроші потечуть у Росію, яка без жодної провокації розпочала цю війну", – заявив ведучий.

Кампос-Даффі припустила, що причиною можливих закупівель російського дизелю стали українські удари по нафтопереробних заводах РФ.

"Думаю, є причина, чому президент Трамп купує дизель у Росії. І причина ця в тому, що Зеленський продовжує підривати нафтопереробні заводи", – сказала вона.

Кілмід натомість захистив дії України, пояснивши, що російські НПЗ забезпечують функціонування воєнної машини, яка атакує українські міста та вбиває мирних жителів.

"А ти можеш його за це звинувачувати? Це ж воєнна машина, яка вбиває його людей і бомбить житлові будинки", – відповів він.

Кампос-Даффі нагадала, що Україна залежить від американської підтримки, і запитала колегу, на чиєму він боці – США чи України.

Ведучий також високо оцінив розвиток українських безпілотних технологій, які дають змогу завдавати ударів по об’єктах, що забезпечують російську армію ресурсами для ведення війни.

"Те, як Україна завдяки інноваційним дронам навчилася знищувати джерело живлення воєнної машини РФ, – це феноменально. Про це писатимуть ще десятиліттями. Україна в нас на очах модернізувала сучасну війну", – заявив Кілмід.

Кампос-Даффі не погодилася з тим, що такі зміни можна оцінювати однозначно позитивно. Вона заявила, що щомісяця з кожного боку гинуть по 30 тисяч молодих чоловіків, і виступила проти використання солдатів як піддослідних у розвитку військових технологій.

Кілмід у відповідь наголосив, що українські удари є реакцією на російські атаки, зокрема ракетні обстріли.

Наприкінці дискусії ведучий виступив проти співпраці адміністрації Трампа з Москвою, назвавши її потенційною помилкою американського президента.

"Співпраця з Росією стала б найбільшою помилкою адміністрації Трампа. Путін – це Гітлер нашого покоління", – заявив Кілмід.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп оголосив про масштабну угоду щодо закупівлі дизельного палива в Росії. У The Atlantic вважають, що американці практично не отримають від неї користі, а ціни на дизель не знизяться.

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