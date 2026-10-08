Зеленський назвав фактор, який змусить Путіна сісти за стіл перемовин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перевага України в небі може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Він закликав США допомогти захистити український повітряний простір і надати необхідні можливості Starlink.

За словами глави держави, Сполучені Штати вже мають ресурси для такої допомоги. Про це він сказав, відповідаючи на запитання медіа.

Зеленський закликав США допомогти Україні отримати перевагу в небі

Відповідаючи на запитання журналістки, Зеленський навів приклад Ізраїлю, який повністю контролював небо над Іраном. За словами президента, коли партнерам потрібні відповідні можливості, вони можуть їх використовувати.

"Дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там", – заявив Зеленський, додавши, що за таких умов Путін сяде за стіл переговорів.

Президент переконаний, що США вже мають необхідні можливості, щоб допомогти Україні досягти переваги в повітрі.

Китай розробляє альтернативу Starlink для Росії

Зеленський також заявив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку передає Росії. Україна обговорює цю загрозу зі своїми партнерами.

За словами президента, європейські країни також розробляють подібні системи та готові допомагати Україні. Однак наразі вони ще не настільки близькі до досягнення необхідного результату.

Зеленський назвав зволікання з наданням допомоги на тлі китайських розробок для Росії небажанням діяти, а не дипломатичним глухим кутом.

Нагадаємо, США запропонували Україні та Росії провести тристоронню зустріч до кінця жовтня. Йдеться про переговори на технічному рівні, і президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив американцям, що "наша сторона готова підтримати" таку пропозицію.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Кремлі заявили про готовність Росії відновити тристоронні переговори за участю України та США. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що Москва нібито розраховує на нову зустріч найближчим часом (це було у вересні) і зберігає відкритість до продовження діалогу.