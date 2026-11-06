Зеленський: маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія готує новий удар по Україні. За даними розвідки, ворог планує атакувати енергетику, мости через Дніпро та цивільну інфраструктуру.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні в пʼятницю, 6 листопада. "Будь ласка, бережіть себе, враховуючи загрозу ракет", – закликав він.

За словами глави держави, Повітряні сили та Збройні сили України загалом готуються до захисту від російських ударів, але це непросто.

"Потрібні перехоплювачі для "Петріотів", кожна домовленість – важлива, кожен день в постачанні – дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім", – наголосив президент.

Він додав, що російська тактика полягає в знищенні електромереж, трансформаторів, розподільчих пристроїв. Саме тому навіть при достатній генерації в частині регіонів зберігається дефіцит. Це вирішується ремонтами, і тут важлива швидкість.

"Сьогодні обговорили з премʼєр-міністром, як можна додатково дати стимул ремонтним бригадам, енергетикам, залізничникам, працівникам комунальних підприємств – усім, хто фактично 24/7 працює заради людей. І також боремось за постачання ракет для ППО. Країни, які можуть допомогти, очевидні. Сполучені Штати передусім", – сказав Зеленський.

Гарант також повідомив, що провів розмову з командою, яка займається нашими далекобійними ударами по території агресора. "Будуть Росії наші відповіді", – запевнив президент.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з енергопостачанням у регіонах та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладнішою залишається ситуація в Києві, де люди та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електроенергії й води.

Під час наради також обговорили відновлювальні роботи, залучення додаткових бригад і допомогу міжнародних партнерів.