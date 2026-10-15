Блог | Здати Україну й назвати це миром: Мелоні рознесла головну ілюзію прихильників Кремля

Здається, один європейський політик із характером все-таки є.

Принаймні, прем’єрка Джорджія Мелоні здатна чітко висловлювати те, що давно мало б стати основою європейської політики:

"Я не відчуваю ностальгії за російськими танками та Берлінським муром", – сказала вона, виступаючи в Сенаті перед засіданням Європейської ради.

"Якби Україна завтра перестала захищатися, як багато хто сподівається чи пропонує, ми б не отримали миру. Ми б обговорювали окупацію європейської країни та повернення імперіалізму радянського зразка, який Європа знала протягом половини минулого століття".

"…Ніхто не переконає мене в тому, що капітуляцію тих, хто захищає свою свободу, можна назвати миром".

Це улюблена тема її опонентів-псевдопацифістів, на якій тримається значна частина нинішньої "боротьби за мир": вимагати припинення опору від жертви, поки агресор продовжує вбивати.

Називати миром окупацію.

Окремо Мелоні розкритикувала оголошену Трампом домовленість щодо російського дизельного палива. Вона вказала на цілком конкретні наслідки: політичну легітимацію Москви, нові доходи для фінансування війни та послаблення санкційного тиску – у той час, коли російські бомби продовжують падати на українські міста.

Мелоні увірвалася в політику з ультраправих, але виявилося, що прагне бути просто центристкою. Вона – чемпіонка за тривалістю перебування на посаді прем’єра в післявоєнній Італії – так довго у нас не протримався жоден прем’єр. Можна не погоджуватися з Мелоні з багатьох питань. Але в чіткості розрізнення білого й чорного їй не відмовиш.

Згадувати радянські танки не у зв’язку з міфологією перемоги, а пам’ятати про них у Будапешті та Празі – означає вміти робити з історії політичні, а не ідеологічні чи міфологічні висновки.

Отже, мати здоровий глузд. Голову на плечах. Відсутність короткозорості. І характер, як було сказано вище,

Свобода України не може бути розмінною монетою ані в паливних угодах, ані в чужих передвиборчих іграх.

Капітуляція – це не мир. Окупація – інша форма тієї самої війни.

А право України на свободу та її захист не тільки не потребує виправдань, а є найпершим стратегічним і моральним обов’язком Європи.