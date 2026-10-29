"Займаємось питанням": Путін зробив цинічну заяву про Олешки і мирні перемовини

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва працює над наданням допомоги цивільному населенню в районі Олешок Херсонської області. Він також запевнив, що Росія займається питанням можливого мирного врегулювання війни, розв’язаної проти нашої держави.

Про це Путін заявив російським ЗМІ. За його словами, операцію з надання допомоги цивільним заплановано на найближчий час, а до її проведення долучилася перша леді США.

Путін зробив заяву про Олешки

"Якраз у цей час, цими днями, сьогодні, завтра намічена операція, до речі, за підтримки першої леді Сполучених Штатів, із надання допомоги саме цивільному населенню", – заявив Путін.

За його словами, ситуація в Олешках загострювалася протягом тривалого часу. Водночас російський диктатор звинуватив українську сторону в діях, які нібито призвели до гуманітарної катастрофи.

"Зараз не буду говорити про те, як діяла протилежна сторона, мінуючи підходи до цього населеного пункту та створюючи практично гуманітарну катастрофу", – сказав він.

Володимир Путін. Джерело: Скриншот

Що Путін сказав про мирні перемовини

Окремо російський диктатор згадав про можливість мирного врегулювання війни проти України. За його словами, Москва нібито продовжує працювати над цим питанням.

"Ну, ми цим теж займаємося, так само, як і займаємося питаннями можливого мирного врегулювання самого українського конфлікту", – заявив Путін.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Нагадаємо, 27 жовтня в окупованих Олешках Херсонської області розпочався режим тиші, необхідний для проведення гуманітарної місії. Українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку міста, щоб сприяти доставленню допомоги місцевим жителям.

Окуповані Олешки. Джерело: Скриншот

Для проведення місії фахівці розміновують маршрути, необхідні для безпечного пересування. Паралельно готують гуманітарний вантаж, який планували доставити до Олешок.

Як писав OBOZ.UA, Росія прагне використати гуманітарну місію в окупованих Олешках для власної пропаганди, намагаючись постати в ролі рятівника, а не винуватця гуманітарної катастрофи. З цією метою Москва планує допустити до міста окремих американських журналістів, які симпатизують Кремлю та лояльні до адміністрації Дональда Трампа. Натомість доступ для більшості українських і незалежних іноземних медійників, імовірно, буде закритий.