Блог | Завтра Путіну може знадобитися клаптик землі Румунії: чому підтримка України – це захист свободи всієї Європи

Україна потребує безумовної підтримки. Адже ставки в цій війні виходять далеко за межі нинішніх кордонів України – йдеться про безпеку всієї Європи.

Не варто тішити себе ілюзіями: хоча війна точиться між Україною та Російською Федерацією, її наслідки сягають значно далі за межі територій цих двох держав.

Інциденти, що зачіпають безпеку Румунії та Болгарії – зокрема випадки проникнення безпілотників у повітряний простір країн-членів НАТО та ЄС, – свідчать про те, що ця загроза не є чимось віддаленим. До того ж, безпека судноплавства в Чорному морі є питанням, що безпосередньо стосується всіх прибережних держав.

Росія не зупиняється на кордонах України, коли демонструє свою силу та реалізує довгострокові цілі.

Тож поставимо собі просте запитання: що з нами буде, якщо Україна зазнає поразки?

Республіка Молдова стане ще вразливішою до російського тиску, а Румунія може зіткнутися з набагато ближчою військовою та стратегічною загрозою.

І хоча немає певності, що Росія нападе на Румунію, хто може гарантувати, що, досягнувши бажаного в Україні, вона знову не спробує розширити свій вплив і висунути територіальні претензії?

Чи може хтось гарантувати, що завтра Росія не вирішить, що їй потрібен "клаптик землі" і від нас?

Історія навчила нас, що мир неможливо зберегти завдяки наївності, поступкам агресору чи відмові від тих, хто зазнає нападу. Тривалий мир будується на солідарності, стримуванні та повазі до міжнародного права.

Тому підтримка України – це не благодійність і не вибір між власними інтересами та інтересами інших. Це рішення, яке безпосередньо стосується безпеки Румунії, майбутнього Республіки Молдова та стабільності всього Європейського континенту.

Україні необхідно допомогти вистояти, захистити свою свободу й територіальну цілісність. Росію слід зупинити в її політиці агресії та розширенні сфер впливу в Європі.

Адже ми не можемо говорити про безпечну Європу, якщо дозволяємо одній державі силою нав’язувати свою волю сусідам.

Сьогодні підтримка України – це також захист нашої власної свободи.