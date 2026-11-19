Блог | Заробити на війні й домовлятися про мир: бізнес-схема зятя Трампа

Джаред Кушнер "наживається" на війнах, які намагається завершити як американський посередник – нове розслідування.

Видання The Atlantic розповідає про те, як Джаред Кушнер, який виступає посередником США у врегулюванні військових конфліктів, одночасно інвестує десятки мільйонів доларів в оборонну промисловість, яка отримує вигоду від зростання військових витрат.

Що з'ясували журналісти?

5 листопада, за два дні після проміжних виборів у США, інвестиційна компанія Кушнера Affinity Partners розкрила інформацію про вкладення $32 млн в американську оборонну компанію Arxis.

Вона виробляє критично важливі компоненти для винищувачів F-35, есмінців ВМС США, атомних підводних човнів і систем протиракетної оборони. Цю військову техніку використовують, зокрема, на Близькому Сході та у війні Росії проти України – саме в тих конфліктах, у врегулюванні яких бере участь Кушнер.

Компанія значною мірою залежить від американських державних оборонних замовлень. У документах для інвесторів Arxis прямо зазначає, що глобальні конфлікти, геополітична напруженість і зростання військових бюджетів створюють сприятливі умови для її бізнесу.

Показово, що у 2023–2024 роках Arxis була збитковою, але у 2025-му, після повернення Трампа до Білого дому, стала прибутковою. Після виходу на біржу у квітні 2026 року її акції зросли приблизно на 60%.

Цікаво, що Affinity придбала акції Arxis уже після переобрання Трампа та повернення Кушнера до дипломатичної діяльності.

Компанія мала повідомити про цю інвестицію ще в серпні, у звіті за другий квартал 2026 року. Однак не зробила цього.

Лише 5 листопада, майже через три місяці, Affinity внесла виправлення до звітності, додавши інвестицію на $32 млн без пояснення причин попереднього пропуску.

І це не єдина інвестиція Кушнера в оборонну галузь.

12 листопада стало відомо, що Affinity Partners також інвестувала в технологічну компанію Q-Ctrl. Вона розробляє навігаційні системи, які можуть працювати незалежно від GPS. Такі технології особливо важливі в сучасних війнах, де супутникові сигнали можуть глушити, підміняти або блокувати.

Q-Ctrl уже отримувала контракти від агентства передових оборонних досліджень Пентагону (DARPA), а також брала участь у спільному проєкті з Lockheed Martin.

Таким чином, оборонна промисловість стає дедалі помітнішим напрямом інвестиційного бізнесу Кушнера.

У чому конфлікт інтересів?

Кушнер одночасно виступає в кількох ролях: він – зять президента США, приватний інвестор і неформальний дипломатичний посередник у міжнародних конфліктах.

Дональд Трамп як президент і головнокомандувач має значний вплив на оборонні витрати США, військові контракти та зовнішню політику. А Кушнер бере участь у переговорах, результати яких потенційно можуть впливати на попит на продукцію оборонних компаній, у які він інвестує.

Це створює ризики конфлікту інтересів і порушує питання про прозорість його бізнесу.

Після Вотергейтського скандалу США запровадили законодавство, покликане забезпечити фінансову прозорість високопосадовців і запобігати конфліктам інтересів.

Але Кушнер формально не обіймає державної посади. У його біографії в Twitter зазначено: "Чоловік, батько, уболівальник команди "Нью-Йорк Метс"".

Попри участь у дипломатичних переговорах від імені президента, Кушнер не подає фінансових декларацій, обов'язкових для відповідних категорій державних службовців. У Білому домі пояснюють це тим, що він діє як приватна особа, а отже, не зобов'язаний розкривати свої статки.

Сам Кушнер відкидає звинувачення в конфлікті інтересів. Після переговорів про припинення вогню в Газі він заявив:

"Те, що інші називають конфліктом інтересів, ми зі Стівом Віткоффом називаємо досвідом і довіреними зв'язками, які маємо по всьому світу".

Це не перша публікація про можливий конфлікт інтересів Кушнера. Демократи в Конгресі повідомили, що Кушнер – один з ключових представників оточення Трампа, діяльність яких вони планують розслідувати.