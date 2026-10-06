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Запізніле прозріння про Росію, або Як Німеччина все ще грається у "супротивника"
Прапор Німеччини. Ілюстративне фото.
Джерело: Ingo Joseph; pexels.com
НІМЕЦЬКА РОЗВІДКА ЗРОБИЛА ВРАЖАЮЧЕ ВІДКРИТТЯ.
Вода мокра, Земля кругла, а москва – головна загроза. Через роки гібридних атак, політичних вбивств і відвертого саботажу в центрі Європи до них нарешті дійшло.
Вчора Бундестазі пройшли публічні слухання керівників спецслужб. Очільник BND Мартін Єгер офіційно визнав рф "найнебезпечнішим супротивником" Німеччини.
У німецькому медіаполі зараз спостерігається легка паніка, щедро розбавлена запізнілим прозрінням. Місцеві ЗМІ прямо викочують матеріали із заголовками: "МИ ВЖЕ ВОЮЄМО З росією?".
Що ще сьогодні активно обговорюють у Німеччині на тлі цих слухань:
ТІНЬОВА ВІЙНА (Schattenkrieg). Це тепер офіційний термін. москва більше не просто "шпигує", вона веде цілеспрямовану гібридну кампанію проти ФРН на виснаження.
САБОТАЖ ІНФРАСТРУКТУРИ. Спецслужби відкритим текстом попереджають: путін готує ґрунт для диверсій на критичних об'єктах. Кібератаки стали абсолютною рутиною.
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЕ ШПИГУНСТВО. Фіксується рівень активності агентури кремля, якого Німеччина не бачила з часів холодної війни.
АЛЕ ОКРЕМИЙ ВИД МИСТЕЦТВА У ВСІЙ ЦІЙ ІСТОРІЇ – традиційна німецька дипломатична еквілібристика.
Єгер дуже акуратно використав слово "Gegner" (супротивник), старанно уникаючи прямого і зрозумілого "Feind" (ворог). Заспокоюють себе тим, що ознак підготовки масштабного військового удару по країнах НАТО прямо завтра ніби як немає.
Мабуть, називати речі своїми іменами в Берліні все ще страшно. Раптом образяться ті, хто вже веде проти них війну, нехай і тіньову. Залізна бюрократична логіка.
Як на мене, найнебезпечніший супротивник – це і є ворог. А всі ці лінгвістичні танці – лише ввічливість, за якою ховається банальна неготовність до жорстких рішень.
Втім, чи нам їх судити. Ми в Україні теж у гімні своїх екзистенційних ворогів лагідно називаємо "вороженьками".
Але, як показує сувора практика, від того, як саме ти назвеш ціль – супротивником, опонентом чи вороженьком, – балістика снаряда не змінюється. Головне, щоб калібр підходив.
А як ви вважаєте, Європа колись наважиться офіційно назвати рф ворогом, чи так і буде гратися в "стурбованість" до першої реальної ракети по Берліну?
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