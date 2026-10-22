Блог | Замість квартир переселенцям – піар: як Луганська ОДА "пиляє" гроші

Прочитав, що Фонд Держмайна продав на аукціоні у Тернопільській області двоповерхову будівлю площею 560 кв метрів лише за 1,6 млн грн.

Судячи з фото, цей будинок можна було б легко переробити на житло для переселенців, які втратили домівки. Розмістити там хоча б 10-12 сімей, які гостро потребують квартир. Але натомість вирішили продати за досить смішні кошти.

Але головне навіть не це.

Замість квартир переселенцям... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нещодавно був корупційний скандал у Луганській ОДА, яка не контролює свою область, але при цьому продовжує розпоряджатися бюджетами та пиляти гроші. І там мене найбільше вразило, що ця структура витрачає на закупівлю реклами своєї діяльності та маркетингових послуг 3,2 млн грн (їх у підсумкуй розпилили).

Замість квартир переселенцям... Джерело: Скриншот Розгорнути

Тобто адміністрація-примара, яка існує фактично віртуально, замість того, щоб реально допомагати мешканцям Луганської області, які втратили свої будинки, витрачає на піар самої себе вдвічі більше грошей, ніж коштує будівля на 10 квартир.

Виявляється, за останні роки можна було б вже десятки сімей розселити на ті гроші, які чиновники виділяли на власний піар та розпилювали.

Щось неймовірне просто…