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За вдалої Конституції – всі щасливі й без революції
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
Джерело: Facebook Беньяміна Нетаньягу
З братнього Ізраїлю повідомляють.
Тамтешній прем’єр Нетаньягу запропонував колишньому керівнику Генштаба Айзенкотові
(лідеру опозиції, яка набрала менше голосів, але завдяки ще й арабській підтримці отримала шанс сформувати уряд)
"прем’єрити" по черзі, причому першим буде Айзенкот,
сам Нетаньягу отримає тимчасовий статус "прем’єра за ротацією" з відповідним імунітетом,
а потім вони обміняються посадами,
й з цього приводу вже йдуть перемовини.
Я не знаю, чи вийде це в країні професійних євреїв, адже там безліч підводних каменюк,
але щось подібне було би вельми доречним-корисним для України щодо її президентів
та й взагалі для всіх так званих цивілізованих держав,
що вже стогнуть від своєї дурної демократії,
з-за якої в ціх країнах, включно з головною в світі, все постійно-регулярно розвертається на 180 градусів,
причому, звісно, з відповідними, м’яко кажучи, особистими неприємностями невдалому попередникові [й усій його команді] від [ненадовго] щасливого переможця.
"Президент за ротацією" – це було б саме те…
[Чорновіл – будь ласка, ротаційний Кравчук, підготуватись!;
чи то:
Ющенко – будь ласка, ротаційний Я..
Я, ти, він, вона…
Будь-яке іноземне втручання, не кажучи про війну, позбавлене жодного сенсу!]
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