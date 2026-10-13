"За що воює Україна майже 13 років?" Порошенко закликав Раду не втратити США і повернути на розгляд Антикорупційну стратегію

Лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав повернути на розгляд парламенту проєкт Антикорупційної стратегії, яку монобільшість зняла з порядку денного. Порошенко зауважив, що корупція це внутрішній ворог України. Він також закликав владу забезпечити двопартійну підтримку Сполучених Штатів Америки, яка критично необхідна нашій державі.

"За що воює Україна вже довгих майже 13 років, стікаючи кров’ю? За нашу рідну землю? Безумовно. За український народ, за людей? Насамперед. Але в першу чергу ми воюємо за волю, за свободу, за суверенітет і за право самостійно приймати рішення. Життя у власній державі за власними правилами. Для того, щоби не отримувати наказів ні з москви, ні з інших столиць", – сказав Порошенко.

"Ми дуже цінуємо наших партнерів. І це не пусті слова. Ми маємо забезпечувати, щоб партнери підтримували нас не тому, що хтось слухняний, а тому, що ми поділяємо спільні цінності", – вважає п’ятий Президент.

"Ми не маємо права втратити Сполучені Штати. Я про це кажу з лютого 2025 року, з катастрофи в Овальному кабінеті. Нам треба як країні, це наш життєвий інтерес, забезпечити підтримку Сполучених Штатів, двопартійну підтримку в Конгресі, підтримку американського народу. І для цього потрібна дипломатія – парламентська, державна, народна. Я наголошую, що криза у відносинах не привід для образ і гучних заяв. Це час для серйозної дипломатії", – переконаний Порошенко.

"Україна зацікавлена в припиненні вогню. Нарешті ми і це почули від влади. А не те, що Мінська-3 не буде і те, що перед припиненням вогню ми будемо вимагати якихось гарантій безпеки чи іншого. Ні. Негайне, всеохоплюючи припинення вогню. Ми на це маємо спрямувати наші зусилля", – наголошує лідер опозиції.

"Ще одне. А хто ще головний ворог України, крім путіна? Корупція. Я не розумію, чому зараз в залі не стоїть Антикорупційна стратегія. Нас вчора запевняли, що ми маємо проголосувати закон про нацменшини, а про незалежність антикорупційних органів чого забули? Ми вимагаємо Антикорупційну стратегію в зал", – резюмував Порошенко.