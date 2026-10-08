За ексзаступницю керівника ОП Мудру внесли заставу в 20 млн грн: що відомо про справу

За колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли заставу у повному обсязі, розмір якої суд визначив у 20 мільйонів гривень. 25 серпня нинішнього року фігурантку корупційної справи "Форест Гамп" суд відправив у СІЗО на 60 діб з можливістю внесення застави.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду. 19 серпня Мудрій вручили підозру у причетності до збору та зарахування застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у резонансній справі "Мідас".

Що відомо

У ВАКС підтвердили Суспільному, що визначену судом заставу за Ірину Мудру у розмірі 20 мільйонів гривень внесли повністю.

Що передувало

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний засіб Мудрій. Фігурантку спецоперації "Форест Гамп" суд відправив під варту на 60 діб із можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави. 2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила цей запобіжний захід без змін.

Раніше захист Мудрої повідомляв, що заставу вносили частинами. Станом на початок жовтня на депозитний рахунок ВАКС було переказано майже 13 мільйонів гривень, однак адвокати заявляли про проблеми з проведенням решти платежів через відмови банків.

Національний банк України запевнив, що не надавав банкам вказівок або рекомендацій ані щодо автоматичної відмови в проведенні операцій із внесення застави, ані щодо обов’язкового проведення таких операцій. Також в Нацбанку заявили, що:

рішення щодо кожної конкретної операції кожен банк приймає самостійно за результатами належного аналізу та із застосуванням ризик-орієнтованого підходу;

за результатами належного аналізу та із застосуванням ризик-орієнтованого підходу; такий підхід не означає ігнорування банками вимог фінмоніторингу чи необґрунтованих відмов в обслуговуванні клієнтів;

водночас те, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні, не може автоматично слугувати підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні ;

; статус політично значущої особи (PEP) також не є підставою для відмови в обслуговуванні.

Також там зазначили, що перед ухваленням таких операцій банкам слід ретельно аналізувати кожну окрему операцію та її учасників. Зокрема слід враховувати джерела походження коштів; фінансовий стан платника; зв’язок між заставодавцем та особою, за яку вноситься застава; інші обставини, що можуть свідчити про підвищений ризик.

Що відомо про справу Форест Гамп

19 серпня 2026 року працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Ірині Мудрій підозру у причетності до збору та зарахування застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у резонансній справі "Мідас". Суд призначив за його звільнення з СІЗО 150 млн грн.

Водночас головними організаторами "логістики" готівки виступали екснардеп Максим Микитась та його довірена особа. Ймовірно, Мудра могла мати вплив на окремих посадовців державного "Сенс Банку", через який проводили платіж. В результаті скандалу Мудру звільнили, а 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, які деталі НАБУ розкрило про внесення застави за Галущенка і які компанії причетні.