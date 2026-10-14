"З тиранами не домовляються – їх зупиняють": Ющенко написав відкритого листа Трампу через угоду з РФ

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до американського лідера Дональда Трампа з відкритим листом на тлі домовленостей із Росією щодо постачання дизпалива на світовий ринок. Він закликав не йти на поступки Кремля і наголосив на небезпеці економічної співпраці з агресором.

Лист Ющенко оприлюднив на власній сторінці у Facebook. Він підкреслив, що Україна не відмовиться від своєї землі та закцентував на тому, що тиранів потрібно зупиняти, а не домовлятися з ними.

Поступки РФ лише збільшують її апетити

Колишній український лідер пояснив, що у листі вирішив звернутися до Трампа без формальних дипломатичних фраз, як одна людина до іншої та як президент до президента, для якого важливі свобода і людська гідність.

Він підкреслив, що прагнення до волі глибоко вкорінене в історії нашої держави та передається від покоління до покоління. Українці не зацікавлені у чужих територіях, але ніколи добровільно не відмовляться від власних.

"​Подивіться на те, що відбувається в Україні просто зараз, цієї хвилини. Наші міста щодня й щоночі здригаються від російських балістичних ракет та важких авіабомб. І б’ють вони не по військових об’єктах – ворог цілеспрямовано нищить мирних людей, намагаючись випалити нашу свободу. Вони б'ють по звичайних житлових будинках у древньому Києві, по сплячих кварталах у Запоріжжі, Одесі, Дніпру та Харківщині", – йдеться у зверненні до Трампа.

Ющенко закцентував на тому, що варто було очільнику Білого дому лише заговорити про можливість якихось "поступок" російському диктатору Володимиру Путіну, "як Кремль одразу ж "подякував" за це черговими кривавими ударами".

Сьогодні, за його словами, життя українців схоже на пекло.

​"І на цьому тлі виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України "зупинитися", повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем. Кожен долар від цього дизелю – це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні – це живити його воєнну машину", – наголосив експрезидент.

Віктор Ющенко. Джерело: Facebook/Віктор Ющенко

Ющенко нагадав Трампу про історичні уроки для США

​Ющенко нагадав Трампу, що після розпаду СРСР Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки, закріплені Будапештським меморандумом 1994 року за участю США та інших держав. Він наголосив, що Вашингтон не повинен забувати про взяті на себе зобов’язання перед Україною.

Ющенко також повернувся до історичного досвіду Сполучених Штатів та загадав про торгівлю американським пальним з Японією у 1930-х роках. За його словами, спроби підтримувати стабільність через економічні зв’язки не запобігли нападу на Перл-Харбор.

​"І тому наостанок я хочу сказати найголовніше – те, що має зрозуміти весь світ і Ви особисто, пане президенте. Українська ідентичність – це нескореність. Ми – народ із глибоким корінням, прив'язаний до своєї землі любов'ю, працею й духом волі. Ми ніколи, чуєте, ніколи і нікому не віддамо своєї Землі. Це наш дім, Богом даний нам під цим високим сонцем. Ми тут були, ми є і ми завжди будемо! Нас неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися, бо в наших жилах тече кров вільних людей. З тиранами не домовляються – їх зупиняють!" – підсумував експрезидент України.

Пост. Джерело: Скриншот

Пост. Джерело: Скриншот

Як писав OBOZ.UA, днями президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Український лідер Володимир Зеленський назвав цю угоду "слабким рішенням".