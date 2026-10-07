З країною нарешті треба чесно говорити: Порошенко пояснив, як він бачить процес припинення війни та що для цього треба зробити

П’ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що для припинення війни Україна має спочатку домогтися всеохоплюючого припинення вогню, заручитися підтримкою партнерів і використати період тиші для масштабного посилення ЗСУ та власного оборонно-промислового комплексу. Він наголосив, що переговори з Росією мають відбуватися з позиції сили, а здатність України продовжувати опір повинна бути закладена передусім у Державному бюджеті на 2027 рік.

Про це Порошенко заявив у своєму зверненні. Він закликав владу спрямувати всі доступні ресурси на зміцнення військової спроможності України, оскільки, за його словами, саме сильна армія має створити умови, за яких дипломатія зможе змусити російського президента Володимира Путіна погодитися на реальне припинення вогню.

Спочатку припинення вогню, потім переговори

Порошенко заявив, що Україна потребує чіткої стратегії завершення війни, оскільки війна на виснаження не може тривати безкінечно.

Він запропонував як основу стратегії негайне, безумовне та всеохоплююче припинення вогню – на землі, у повітрі та на морі. Після цього, за його словами, Україна має заручитися підтримкою всіх партнерів і вести переговори стільки, скільки буде необхідно.

При цьому припинення вогню, наголосив Порошенко, не означає визнання окупації або відмови від українських територій.

"Кожен день тиші Україна має використати для переозброєння армії, розвитку власного оборонно-промислового комплексу, виробництва ракет, дронів, засобів ППО, ПДТР, РЕБ, боєприпасів, відновлення економіки і зміцнення наших союзів", – заявив він.

На думку Порошенка, процес врегулювання відносин між Україною та Росією може тривати десятиліттями, однак українці не повинні весь цей час гинути.

Сила потрібна нам не замість дипломатії, а для дипломатії

Порошенко заявив, що Україна має продемонструвати Росії здатність продовжувати боротьбу та зірвати ставку Кремля на виснаження.

"Якщо ми справді хочемо примусити росію припинити вогонь, це має бути видно в Держбюджеті-2027", – наголосив він.

За його словами, бюджет має передбачати достатні ресурси для забезпечення армії зброєю, особовим складом, боєприпасами та технологіями.

Водночас Порошенко заявив, що його команда виступає проти будь-яких обмежень чисельності та озброєння ЗСУ на догоду Росії, а також проти демілітаризації України.

Він назвав незмінними для своєї політичної сили пріоритети "Армія, мова, віра, НАТО, Європейський Союз" та заявив, що питання української мовної й культурної політики є питаннями суверенітету та національної безпеки.

Порошенко пропонує спрямувати на оборону 515 млрд грн

Окремо Порошенко зосередився на проєкті Держбюджету на 2027 рік. За його словами, "Європейська Солідарність" знайшла 515 млрд грн додаткового ресурсу, який, на думку партії, можна і потрібно спрямувати винятково на забезпечення армії.

Серед запропонованих джерел він назвав 87 млрд грн, які пропонується вивільнити за рахунок перегляду видатків на державний апарат, а також 161,5 млрд грн видатків на споживання та розвиток міністерств і відомств.

Ще одним джерелом Порошенко назвав скорочення низки видатків, від яких, за його оцінкою, держава може відмовитися під час війни. Йдеться, зокрема, про:

41 млрд грн на дороги;

35 млрд грн на програми грошових виплат;

16 млрд грн на програму "3 тисячі кілометрів";

10 млрд грн на скринінг;

9,4 млрд грн на кешбек, "інвестнянь" та індустріальні парки;

1,62 млрд грн на телемарафон.

Крім того, Порошенко запропонував спрямувати на потреби оборони 200 млрд грн резерву сектору безпеки й оборони та 46 млрд грн Резервного фонду.

"Все, що держава може мобілізувати для посилення оборони, має працювати на оборону", – заявив він.

Окремо пропонують збільшити військовий ПДФО для бригад

Порошенко також заявив, що його команда пропонує залишити безпосередньо бойовим бригадам більше військового податку на доходи фізичних осіб.

За його словами, йдеться про 33 млрд грн, які можуть бути передані бойовим підрозділам.

Він наголосив, що всі доступні ресурси мають бути спрямовані на підвищення спроможностей ЗСУ, а держава під час війни не повинна збільшувати витрати на комфорт чиновницького апарату швидше, ніж зростають можливості українського війська.

Порошенко пов’язав посилення армії з євроінтеграцією

Окремо лідер "Європейської Солідарності" звернув увагу на невиконані, за його словами, зобов’язання України перед європейськими партнерами, які фінансують значну частину дефіциту державного бюджету.

Порошенко наголосив, що європейська фінансова допомога підтримує макрофінансову стабільність, роботу державного апарату та виконання соціальних зобов’язань. Це, за його словами, дає змогу спрямовувати більше власних коштів України на Збройні Сили.

На думку Порошенка, європейська інтеграція, фінансова підтримка партнерів та посилення української армії мають бути частинами однієї стратегії – зробити Україну достатньо сильною, щоб Росія зрозуміла безперспективність продовження війни.

"Сила потрібна нам не замість дипломатії, а для дипломатії. Тоді буде результат", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Петро Порошенко назвав простий план миру. За його словами, в першу чергу треба всі зусилля та ресурси спрямувати на зміцнення ЗСУ.