"Ймовірно, цієї війни не було б": Мерц назвав помилкою відмову Україні у членстві в НАТО у 2008 році. Відео

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відмова союзників підтримати вступ України до НАТО у 2008 році була помилкою. Про це він сказав 23 листопада під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте в Берліні.

За словами Мерца, якби Україна тоді отримала можливість стати членом НАТО, повномасштабної війни, ймовірно, вдалося б уникнути.

Німецький канцлер нагадав про саміт НАТО в Бухаресті 2008 року, під час якого союзники не підтримали американську пропозицію щодо прийняття України до Альянсу.

"Сьогодні ми всі, принаймні озираючись назад, бачимо, якою помилкою було не підтримати американську пропозицію 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті щодо прийняття України до НАТО. Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, можна було б уникнути", – заявив Мерц.

Його слова пролунали на тлі пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона знову порушити питання членства України в НАТО.

Гарантії безпеки

Після саміту "коаліції охочих" у Берліні Макрон заявив, що питання вступу України до НАТО варто знову обговорити, враховуючи максималістські вимоги Росії.

Мерц назвав позицію французького президента логічною. Він пояснив, що вона відповідає потребі України в гарантіях безпеки, які союзники планують забезпечити після завершення війни.

Зокрема, йдеться про можливість надати Україні гарантії, подібні до тих, які передбачає стаття 5 Північноатлантичного договору. Вона визначає принцип колективної оборони країн Альянсу.

За словами Мерца, такі гарантії безпеки будуть дуже близькими до повноцінного членства в НАТО.

"Чесно кажучи, я не можу уявити майбутнє України без таких гарантій безпеки, які їй нагально потрібні. І це гарантії безпеки не лише для України, а й для нас усіх", – наголосив канцлер Німеччини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Рютте відреагував на ідею Росії щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року.