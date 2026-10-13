Євросоюз офіційно відкрив другий і третій кластери у перемовинах про вступ України: що це означає

У "супервівторок", 13 жовтня, Рада Європейського Союзу офіційно відкрила кластери 2 і 3 в перемовинах про вступ України до обʼєднання. Це сталося на міжурядовій конференції Україна – ЄС у Люксембурзі, де аналогічне рішення ухвалили й щодо Молдови.

Про це заявив державний міністр із питань європейських справ та оборони Ірландії Томас Бірн, передає "Укрінформ".

"На цій четвертій міжурядовій конференції з Україною Рада ЄС відкрила кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкуретоспроможність та інклюзивне зростання", – сказав він.

У соцмережі Х міністр написав, що Україна продемонструвала виняткову рішучість на шляху до членства в ЄС, попри надзвичайні виклики.

Що це означає

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький подякував державам-членам ЄС, Європейській комісії, а також Ірландії, яка головує в Раді ЄС, за це рішення. Він зазначив, що це важливий крок до економічної інтеграції України з ЄС та початку предметних переговорів за 17 розділами європейського права.

За словами премʼєра, Україна прямує до повноцінної участі в єдиному ринку ЄС із вільним рухом товарів, послуг, капіталу та працівників. Для цього необхідно узгодити правила конкуренції, фінансову, податкову та митну політику з європейськими стандартами. Йдеться також про розвиток промисловості, малого і середнього бізнесу, цифрової сфери та інтеграцію до європейського наукового й освітнього простору.

"Отримані від ЄС бенчмарки за всіма переговорними кластерами визначають наші наступні кроки до членства. Уряд затвердив Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС. Виконуємо визначені завдання, не чекаючи початку переговорів за рештою кластерів", – написав він.

Як пояснив Бірн, кластер 2 (внутрішній ринок) є економічним фундаментом процесу вступу до ЄС. Він охоплює дев’ять технічних розділів, що регулюють інтеграцію країни-кандидата до єдиного ринку.

Тим часом кластер 3 (конкурентоспроможність та інклюзивне зростання) стосується рушійної сили соціально-економічного розвитку в процесі вступу до ЄС. Цей кластер містить вісім розділів, покликаних привести економіку країни-кандидата у відповідність до стандартів ЄС.

Як повідомляв OBOZ.UA, 7 жовтня Угорщина дала "зелене світло" подальшому просуванню України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Йшлося саме про кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".