Європу будуть представляти п'ять країн, ЄС і НАТО: стало відомо, де й коли можуть відбутися перші чотиристоронні переговори
Лідери та перемовники від Єв...
Джерело: пресслужба ОП України
Розгорнути
Наступні мирні перемовини вже в чотиристоронньому форматі – Україна, США, Росія та Європа – мають відбутися в якійсь нейтральній країні, можливо, Об'єднаних Арабських Еміратах. Європейських делегатів буде аж семеро (пять держав + НАТО та ЄС).
Про це за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Берліні (ФРН) повідомили український президент Володимир Зеленський і німецький канцлер Фрідріх Мерц. Вони виступили на пресконференції, яку транслював YouTube-канал ОП.
Зеленський зазначив, що європейську сторону будуть представляти Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща. Доєднаються і представники Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу.
"Америка повністю розуміє, чому потрібна сильна та скоординована участь Європи в перемовинах", – написав президент у Telegram.
"Ми ще сьогодні поговоримо окремо з американськими представниками про те, коли і з якою аджендою буде наступна зустріч. І вже має бути чотиристороння зустріч: Україна, Європа, Америка і Росія. Ми дуже на це розраховуємо. Адженда на зустріч має бути спільно нами всіма пропрацьована і затверджена – і Україною, і Європою, і Америкою", – додав глава держави.
Він наголосив на важливості того, щоб Москва займалася не розтратою часу, а предметною роботою.
"Це дуже для нас важливо, бо гинуть люди, наші українці. І не хочеться, щоб РФ затягувала все це на зиму. Потрібен тиск. Європа готова з новими санкціями, готова з новими кроками на підтримку України, Українського народу. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки впливали на Росію", – закликав Зеленський.
Де можуть провести переговори
Канцлер Німеччини Мерц під час пресконференції заявив, що наступний раунд перемовин має відбутися найближчим часом.
"Це може бути, наприклад, в ОАЕ для того, щоб нашу спільну європейську позицію представити", – сказав він.
За словами політика, для зустрічі шукають нейтральне місце та сподіваються на готовність Кремля долучитися до діалогу.
Спільна пресконференція післ...
Джерело: пресслужба ОП України
Розгорнути
Київ просить Вашингтон організувати зустріч якомога швидше
Згодом Зеленський поділився в Telegram подробицями розмови зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки.
"Розраховуємо, що американська сторона допоможе якомога швидше організувати першу багатосторонню зустріч на рівні команд за повної присутності Європи", – написав президент.
Глава держави вказав на важливість тісної співпраці Європи, України й Америки на переговорному треку. Він нагадав, що Київ від самого початку виступав за такий підхід, за максимальну координацію в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього.
Під час зустрічі сторони обговорили можливі параметри й порядок денний наступного раунду мирних перемовин.
"Потрібно працювати швидко, і зі сторони України тільки такий підхід. Чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу", – впевнений Зеленський.
Розмова з європейськими радн...
Джерело: пресслужба ОП
Розгорнути
Цю зустріч у рамках Коаліції...
Джерело: пресслужба ОП
Розгорнути
Були присутні спецпредставни...
Джерело: пресслужба ОП
Розгорнути
Зеленський і Віткофф.
Джерело: пресслужба ОП
Як писав OBOZ.UA, спеціальний посланник США Джаред Кушнер стверджує, що Російська Федерація начебто не проти надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 Північноатлантичного договору. Водночас у росіян "є багато скептицизму й недовіри щодо цієї концепції", визнав зять Дональда Трампа.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок