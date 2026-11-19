Європу будуть представляти п'ять країн, ЄС і НАТО: стало відомо, де й коли можуть відбутися перші чотиристоронні переговори

Наступні мирні перемовини вже в чотиристоронньому форматі – Україна, США, Росія та Європа – мають відбутися в якійсь нейтральній країні, можливо, Об'єднаних Арабських Еміратах. Європейських делегатів буде аж семеро (пять держав + НАТО та ЄС).

Про це за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Берліні (ФРН) повідомили український президент Володимир Зеленський і німецький канцлер Фрідріх Мерц. Вони виступили на пресконференції, яку транслював YouTube-канал ОП.

Зеленський зазначив, що європейську сторону будуть представляти Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща. Доєднаються і представники Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу.

"Америка повністю розуміє, чому потрібна сильна та скоординована участь Європи в перемовинах", – написав президент у Telegram.

"Ми ще сьогодні поговоримо окремо з американськими представниками про те, коли і з якою аджендою буде наступна зустріч. І вже має бути чотиристороння зустріч: Україна, Європа, Америка і Росія. Ми дуже на це розраховуємо. Адженда на зустріч має бути спільно нами всіма пропрацьована і затверджена – і Україною, і Європою, і Америкою", – додав глава держави.

Він наголосив на важливості того, щоб Москва займалася не розтратою часу, а предметною роботою.

"Це дуже для нас важливо, бо гинуть люди, наші українці. І не хочеться, щоб РФ затягувала все це на зиму. Потрібен тиск. Європа готова з новими санкціями, готова з новими кроками на підтримку України, Українського народу. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки впливали на Росію", – закликав Зеленський.

Де можуть провести переговори

Канцлер Німеччини Мерц під час пресконференції заявив, що наступний раунд перемовин має відбутися найближчим часом.

"Це може бути, наприклад, в ОАЕ для того, щоб нашу спільну європейську позицію представити", – сказав він.

За словами політика, для зустрічі шукають нейтральне місце та сподіваються на готовність Кремля долучитися до діалогу.

Спільна пресконференція післ... Джерело: пресслужба ОП України Розгорнути

Київ просить Вашингтон організувати зустріч якомога швидше

Згодом Зеленський поділився в Telegram подробицями розмови зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки.

"Розраховуємо, що американська сторона допоможе якомога швидше організувати першу багатосторонню зустріч на рівні команд за повної присутності Європи", – написав президент.

Глава держави вказав на важливість тісної співпраці Європи, України й Америки на переговорному треку. Він нагадав, що Київ від самого початку виступав за такий підхід, за максимальну координацію в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього.

Під час зустрічі сторони обговорили можливі параметри й порядок денний наступного раунду мирних перемовин.

"Потрібно працювати швидко, і зі сторони України тільки такий підхід. Чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу", – впевнений Зеленський.

Розмова з європейськими радн... Джерело: пресслужба ОП Розгорнути

Цю зустріч у рамках Коаліції... Джерело: пресслужба ОП Розгорнути

Були присутні спецпредставни... Джерело: пресслужба ОП Розгорнути

Зеленський і Віткофф. Джерело: пресслужба ОП

Як писав OBOZ.UA, спеціальний посланник США Джаред Кушнер стверджує, що Російська Федерація начебто не проти надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 Північноатлантичного договору. Водночас у росіян "є багато скептицизму й недовіри щодо цієї концепції", визнав зять Дональда Трампа.