Європа за столом переговорів: чи має вона стратегію, чому Путін погодився і що це означає для України. Інтерв’ю з Мережком

Росія раптом перестала заперечувати проти участі європейців у переговорах щодо завершення війни в Україні. Для Москви це може бути значно більше, ніж поступка Вашингтону чи визнання ролі Європи у врегулюванні війни. Путін давно прагне вийти за межі розмови про припинення бойових дій і повернутися до своїх вимог щодо перегляду всієї системи безпеки на континенті. Тепер у нього з'являється можливість обговорювати їх безпосередньо зі США та європейськими державами.

Для Трампа залучення Європи – визнання того, що домовитися з Кремлем за зачиненими дверима не вийшло. Але й самі європейці поки не можуть визначитися, хто говоритиме від їхнього імені та яких умов вони вимагатимуть від Москви. Розбіжності між Парижем, Берліном, Варшавою та Брюсселем стосуються не тільки представництва, а й самого підходу до переговорів. Одні наполягають, що спочатку потрібно домовитися про мир в Україні, інші допускають паралельне обговорення майбутньої безпеки Європи.

Для Києва ця дискусія має особливе значення. Участь європейських держав може не дозволити Вашингтону й Москві домовлятися про українське майбутнє без України. Але є й інший сценарій: Кремль спробує обміняти поступки від Європи на обмеження військової присутності НАТО, та впливу Заходу у Східній Європі. Чи здатна Європа запропонувати власний план, а не просто вимагати місця за столом переговорів?

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA поділився народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

– Тривалий час Європа залишалася осторонь переговорного процесу, хоча саме європейські країни значною мірою фінансують підтримку України. У переговорах в Абу-Дабі європейські представники були присутні, але фактично не брали участі в обговореннях. Ситуація почала змінюватися після заяви Кушнера про те, що без європейців домовленість неможлива, а Путін нібито готовий спробувати працювати в такому форматі. Як ви оцінюєте сам факт такого рішення?

– Насамперед це справді дуже важливе питання. Ми вже давно наголошували, що присутність Європи за столом переговорів відповідає нашим інтересам. І для цього є кілька причин. По-перше, питання України – це не лише захист нашої держави від російської агресії, а й безпека Європи загалом. Європейські відповідальні політики це добре розуміють. Тому участь Європи в переговорах принципово важлива, адже йдеться про спільну європейську проблему.

По-друге, саме Європа зараз надає Україні найбільшу допомогу, навіть порівняно зі Сполученими Штатами. Це і військова, і гуманітарна, і політична, і дипломатична підтримка. І, по-третє, присутність європейців є додатковою гарантією того, що переговори не відбуватимуться за рахунок України. Тому що представники адміністрації Трампа, зокрема Віткофф і Кушнер, демонструють недостатній рівень дипломатичного професіоналізму та досвіду. Але найважливіше те, що вони схильні просувати російські інтереси всупереч інтересам як України, так і самих Сполучених Штатів. Тому присутність Європи – це додаткова гарантія захисту наших інтересів під час переговорів.

Водночас ви правильно звернули увагу на несподівану зміну позиції Росії. Адже раніше російська сторона, зокрема вустами Лаврова, категорично заперечувала проти участі Європи в переговорному процесі. І тут є своя причина. Росія намагається влаштувати певну пастку, на жаль, за допомогою американських представників Трампа.

– Ви маєте на увазі те, що Москва і Вашингтон запропонували розглянути питання загальноєвропейської безпеки?

– Саме так. Адже кардинально зміщуються акценти. Головним питанням переговорів має бути припинення російської агресії, а конкретніше – припинення вогню. Але Росія намагається затягувати переговорний процес. Насправді сьогодні це не є серйозними переговорами. Єдина мета Путіна – виграти час і уникнути санкцій з боку Трампа. Тепер росіяни вирішили випробувати іншу стратегію, пов'язану саме з участю Європи. Але кінцева мета залишається незмінною – затягування переговорів.

Замість обговорення головного питання – припинення вогню – Росія намагається нав'язати інший порядок денний, зокрема дискусію про так звану європейську архітектуру безпеки. Путін готовий обговорювати будь-що, окрім припинення вогню. Тому згода на присутність Європи потрібна йому не для розв'язання ключової проблеми, а для затягування процесу та нав'язування Україні й європейцям вигідного Москві порядку денного. На жаль, американська сторона вже погодилася обговорювати ці питання, хоча вони не мають безпосереднього стосунку до головної проблеми – припинення російської агресії

– Ще більшим абсурдом виглядають слова представників американської переговорної групи про те, що Росія повинна сформулювати власне бачення загальної безпекової ситуації в Європі. Як ви це прокоментуєте?

– Це черговий професійний провал американських перемовників. Абсурдно обговорювати європейську безпеку з головною загрозою для неї – Росією. Зараз Москва веде гібридну війну проти Європи. Саме Росія є головною загрозою європейській безпеці, тому вона не повинна мати жодного права голосу у визначенні того, як цю безпеку забезпечувати.

Щодо спецпредствників Трампа, то я вже давно послідовно виступаю за їхнє усунення від переговорного процесу, оскільки вони неодноразово своїми заявами демонстрували повну професійну неспроможність. Ба більше, на жаль, вони фактично підіграють Росії. Це яскравий приклад того, що вони або потрапили в типову російську пастку, або просто виявляють повну непрофесійність. Адже вони повторюють і фактично підтримують російські наративи. Це абсолютно неприйнятно. Думаю, ситуація може змінитися після формування нового Конгресу, тобто в січні наступного року. Сподіваюся, що тоді відбудуться зміни й у складі представників американської сторони в переговорному процесі. А поки що, на жаль, ми змушені чути заяви, які шкодять не лише Україні та Європі, а й репутації американської дипломатії.

– Європа офіційно братиме участь у наступному етапі зустрічей. Але чи готова вона до цього? Навіть визначення єдиного представника стало проблемою. На останньому саміті в Дубліні вирішили, що Європу представлятиме формат Е5 плюс та Європейський Союз, про що заявила Урсула фон дер Ляєн. Тобто вже на цьому етапі виникають проблеми з узгодженням спільної європейської позиції.

– Так, тут залишається та сама проблема, про яку свого часу говорив Кіссінджер. Він запитував: "Коли я телефоную до Європи, щоб дізнатися її позицію, за яким номером мені телефонувати?" Це був натяк на відсутність єдиного голосу Європи. У питаннях зовнішньої політики Європа фактично є сукупністю зовнішньополітичних позицій окремих держав. Тому досягти консенсусу й визначити одного представника доволі складно.

Водночас, проблема полягає не тільки у відсутності лідера, навколо якого могли б об'єднатися європейські держави. Сам механізм ухвалення рішень у Європі не дозволяє зосередити всі повноваження в одних руках. Єврокомісія не може самостійно домовлятися про майбутню архітектуру безпеки континенту – це питання належить до компетенції національних урядів і НАТО. Водночас окремі держави або Альянс не можуть одноосібно вирішувати питання санкцій ЄС чи вступу України до Євросоюзу. До того ж власні інтереси в цьому процесі мають Велика Британія, Норвегія, Туреччина та інші країни, які не входять до ЄС.

Є кілька варіантів розв'язання цієї проблеми. Перший – європейці після консультацій з Україною та президентом України знаходять єдиного представника, якому довірятимуть обидві сторони. На перший погляд, найбільш очевидним кандидатом могла б бути Кая Каллас як головна дипломатка Європейського Союзу. Вона має стратегічне бачення та відповідний досвід. Я, наприклад, цілком їй довіряю. Її заяви свідчать про те, що вона добре розуміє ситуацію і здатна гідно представляти європейську дипломатію.

Другий – запроваджується колективне представництво. Наскільки я розумію, зараз європейці більше схиляються саме до другого варіанта. І для цього є певна логіка. Наприклад, Велика Британія не входить до Євросоюзу, проте, на мою думку, обов'язково має бути представлена в цьому процесі.

– Виникає також питання, які саме країни повинні долучитися до представництва.

– П'ять країн, про які ви згадали, справді є одними з європейських лідерів. Ідеться не лише про лідерів ЄС, а й про лідерів Європи загалом – Велику Британію, Німеччину та Францію. Водночас було б несправедливо залишити поза переговорним процесом країни, які, можливо, поступаються їм економічною чи військовою потужністю, але є надійними друзями України та добре розуміють, що відбувається і як захищати спільні інтереси. Я маю на увазі країни Балтії та Скандинавії.

Хотілося б бачити їх також серед учасників цього дипломатичного процесу. Наприклад, Естонію та Литву складно порівнювати з Німеччиною за економічними показниками. Але це надзвичайно надійні партнери й друзі України. І, на мою думку, вони цілком заслуговують на участь у переговорах. Тут справа навіть не у формальній рівності чи представництві. Важливо, що ці країни мають бути залучені до процесу, адже їхня присутність стане додатковою гарантією того, що переговори розвиватимуться в правильному напрямку.

– Не менш складною для європейців, здається, є й стратегія переговорів. Ви згадали Каю Каллас. Вона та її однодумці вважають, що про загальноєвропейську безпеку можна говорити лише після припинення війни в Україні, підписання мирної угоди та чіткого розуміння того, як завершиться ця війна. Водночас є політики, які дотримуються протилежної позиції: мовляв, якщо американці вже ведуть переговори з Путіним, то й Європа повинна починати діалог із ним зараз, навіть попри те, що він не хоче погоджуватися ані на припинення вогню, ані на перемир'я в Україні. Тобто навіть у цьому питанні немає єдності та збалансованої позиції.

– На сьогодні я не бачу сформованої політичної стратегії. Це справді так. Але мені дуже сподобалася остання заява Каї Каллас щодо провокацій Путіна. Він постійно підвищує ставки, висуває дедалі абсурдніші вимоги. І вона запропонувала відповідати йому симетрично, тобто висувати у відповідь власні максималістські вимоги. Загалом це дуже цікава ідея. Я вважаю, що тут уже є певна стратегія, принаймні основа для її формування. І кажу про це не стільки як політик, скільки як фахівець із міжнародного права. Тому що саме міжнародне право має бути тією рамкою, в межах якої відбуваються переговори.

Коли ми сідаємо за стіл переговорів, то повинні керуватися принципами міжнародного права. Це, зокрема, територіальна цілісність, суверенна рівність держав, обов'язковість виконання міжнародно-правових зобов'язань та інші фундаментальні засади. Ми не можемо виходити за ці межі. Крім того, потрібно пам'ятати, що йдеться не просто про переговори заради досягнення певного результату. Ми маємо справу з тяжкими міжнародними злочинами – злочином агресії, який Росія вчинила й продовжує вчиняти проти України, а також злочином геноциду проти українського народу. Ігнорувати цей факт неприпустимо.

Ще одним обов'язковим питанням переговорів має бути притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, зокрема Путіна. Чому ми не повинні порушувати це питання? Навпаки, я вважаю, що повинні. Можливо, Путін уже довів свою цілковиту неспроможність бути стороною переговорів, оскільки він не зацікавлений у досягненні результату. Тоді, можливо, варто поставити питання про його видачу Росією Міжнародному кримінальному суду, який уже видав відповідний ордер на його арешт. І, можливо, вести переговори з новим російським лідером.

– Завершення війни, як відомо, передбачає компроміси з обох сторін. Питання про червоні лінії європейців. На які поступки європейські лідери можуть погодитися, а на які – категорично ні? Путін уже висунув чимало своїх вимог: повернення до кордонів НАТО 1997 року, відмова від розширення Альянсу, виведення військ та інші обмеження безпеки на всьому периметрі Росії. Чи може піти Європа на якісь реальні поступки, яких вимагає Путін і які б зашкодили Україні?

– Насамперед, з огляду на історію Європи, зокрема сумний досвід Мюнхенської змови, а також на принципи міжнародного права, Європа не повинна погоджуватися на їх порушення. Це має залишатися непорушною червоною лінією. Європа не повинна винагороджувати агресора замість того, щоб притягнути його до відповідальності. Це принципово важливо. Якщо погодитися з тим, що держава, яка вчинила агресію, отримує винагороду, а не покарання за свої злочини, це створить надзвичайно небезпечний прецедент для Європи, усього світу та міжнародної безпеки загалом. Тому я вважаю, що не потрібно погоджуватися на якісь додаткові вимоги Росії, які є абсолютно абсурдними. До речі, сам Путін чудово розуміє їхню абсурдність. Натомість потрібно наполягати на реалістичних рішеннях, які дадуть змогу забезпечити суверенітет України та її подальше існування як незалежної держави. І все це має відбуватися без порушення Конституції України, принципів і норм міжнародного права.

– Як щодо внутрішніх проблем Європи. Економіка стагнує, а популістські та проросійські політичні сили посилюються. Зокрема, у Франції та Німеччині. Наскільки ці тенденції можуть вплинути на позицію Європи вже найближчим часом?

– Це нормальний демократичний процес, коли до влади приходять нові політичні сили. І справді, передвиборча риторика може суттєво відрізнятися від політики, яку партія або кандидат реалізують після приходу до влади. Перебуваючи в опозиції, політики часто вдаються до передвиборчого популізму. Це цілком звичне явище, властиве практично всім політичним партіям. Але коли партія приходить до влади й починає нести відповідальність за державну політику, ситуація нерідко змінюється під впливом реальних обставин та наявних інституцій. Наприклад, президент Франції не може просто ігнорувати державні інституції, сформовані засади зовнішньої політики та національні інтереси країни. І все це незалежно від того, що він обіцяв під час виборчої кампанії. Тобто сама політична система має певні запобіжники.

Звичайно, я не можу бути абсолютно впевненим у розвитку подій. Але припустімо, що Марін Ле Пен справді стане президенткою Франції. Такий сценарій можливий, і ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Більше того, нам уже зараз потрібно вести діалог із представниками її політичного середовища, щоб зрозуміти, якою буде політика Ле Пен у разі її перемоги. Це цілком логічно. Ми маємо заздалегідь з'ясувати, на яку підтримку з боку Франції можемо розраховувати.

Водночас у Франції є чимало наших друзів – політиків, які підтримують Україну й готові продовжувати цю підтримку незалежно від того, хто стане наступним президентом. Це демократична країна, де зберігаються впливові політичні сили, які, найімовірніше, залишатимуться проукраїнськими. Тому ми можемо й надалі працювати з Францією незалежно від того, хто очолить державу та яка партія переможе на виборах. Загалом потрібно підтримувати нормальні, робочі й конструктивні відносини з усіма політичними силами, за винятком тих, які вороже налаштовані до України, підтримуються Росією або навіть фінансуються Кремлем. З такими силами неможливо мати повноцінні робочі контакти.

До перспектив Франції я ставлюся відносно спокійно. А от щодо Німеччини ситуація, на мою думку, складніша. "Альтернатива для Німеччини" – це відверто вороже налаштована до України політична сила. Я не можу стверджувати, що вона фінансується Кремлем, оскільки не маю відповідних доказів. Але певні ознаки її зв'язків із Росією були. Крім того, ця партія становить загрозу демократії в самій Німеччині. І це головна проблема. Водночас, попри певні електоральні успіхи цієї антидемократичної сили, інші традиційні демократичні партії – як лівоцентристські, так і правоцентристські – поки що не схильні формувати з нею коаліційний уряд. І це дуже добре. Тому я вважаю, що демократичний, проукраїнський, проєвропейський і прозахідний курс Німеччини збережеться. Попри тимчасові електоральні успіхи "Альтернативи для Німеччини".

– Повернімося до питання загальноєвропейської безпеки. Чи не становить це загрози для України? Адже Росія може спробувати використати такі переговори, щоб запропонувати Європі певний торг, зокрема відмовитися від частини своїх попередніх вимог в обмін на обмеження допомоги Україні або інші кроки, які відповідатимуть інтересам Москви?

– Росія справді може використовувати такі переговори для спроб підкупити Європу певними поступками. Усі добре розуміють, що вимоги Путіна абсолютно абсурдні. Думаю, і сам Путін усвідомлює їхню неприйнятність. Але це маніпулятивний прийом, мета якого – висувати максималістські вимоги, заздалегідь знаючи, що Захід не зможе на них погодитися. Наприклад, вимоги щодо виходу Фінляндії та Швеції з НАТО або повернення Альянсу до кордонів 1997 року. Усі розуміють, що це абсолютно нереалістично. Але Путін розраховує, що, висуваючи такі абсурдні вимоги, зможе домогтися поступок в інших питаннях. Тобто створити ситуацію, за якої Захід, зокрема Європа, буде готовий піти йому назустріч, щоб отримати певний результат на переговорах.

Насправді Путіна цікавить лише одне – встановити повний контроль над Україною, зруйнувати її суверенітет і державність. Це його головна мета. І заради її досягнення він готовий вдаватися до будь-яких провокацій, висувати абсурдні вимоги та пропонувати обговорення так званої європейської архітектури безпеки. Тому не можна дозволяти Москві нав'язувати правила гри. Я переконаний, що більшість європейських країн збережуть принципову позицію. У нас достатньо друзів і політичного впливу, щоб запобігти такому сценарію.