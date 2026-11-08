Європа візьме участь у переговорах щодо війни в Україні в Абу-Дабі – МЗС Франції

Найближчим часом Франція та інші європейські країни будуть представлені під час переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Відомо, що перемовини заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Париж має намір донести позицію Європи до учасників зустрічі.

Результати зустрічі безпосередньо стосуватимуться майбутнього континенту. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі RTL під час програми Le Grand Jury.

Європа буде належним чином представлена на переговорах, а Франція обов’язково долучиться до дискусій. Водночас він поки не уточнив, хто саме представлятиме Париж на зустрічі.

"Європейці будуть добре представлені, і Франція буде в Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях. Я поки не можу сказати вам, хто саме представлятиме Францію з цієї нагоди, але вона там точно буде", – наголосив Барро.

Він також пояснив, що останніми тижнями європейські країни активніше відстоювали свою позицію перед американським посередником. Зокрема, вони дали зрозуміти, що будь-які домовленості, які стосуються майбутнього Європейського континенту, не можуть ухвалюватися без урахування їхніх очікувань і вимог.

"Франція донесе голос Європи, яка є першою зацікавленою стороною", – підкреслив міністр.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія розкрила склад своєї делегації на майбутні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі (ОАЕ), які відбудуться 10-11 листопада. До команди увійдуть представники міністерства закордонних справ, генерального штабу та навіть військової розвідки РФ.