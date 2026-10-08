Блог | Європа стала іграшкою великих держав, або Про новий світовий безлад

Карл Габсбург про новий світовий безлад та долю Європи...

Промова Почесного президента Пан'європейського руху Австрії (голови Дому Габсбургів-Лотаринзьких) Карла Габсбурга на ювілейному конгресі у Відні, де він чітко окреслює сучасні геополітичні виклики.

Його тези підкреслюють, що через 100 років після першого конгресу 1926 року Європа знову стоїть перед екзистенційним вибором між суб'єктністю та роллю пасивного спостерігача.

З виступу:

"Міжнародний порядок – або, швидше, безлад – саме зараз формується заново. Вирішальне питання полягає в тому, чи будемо ми, європейці, брати участь у його розбудові, чи нас, як пасивних попутників та іграшку в руках великих держав, пожене в невизначене майбутнє. Це питання поставало ще на першому Пан’європейському конгресі 1926 року, і навіть 100 років по тому воно залишається актуальним.

Пан’європейська концепція є чітко геополітичною і передбачає спільну європейську зовнішню політику та політику безпеки.

Поряд із "віссю зла" – Москвою, Тегераном, Пхеньяном та Пекіном – тепер і наші союзники США атакують порядок, заснований на правилах. Але Європі потрібен цей порядок, тобто верховенство права на міжнародному рівні, оскільки лише воно робить можливою нашу свободу.

Проте свобода вимагає й відповідальності. Вільною може бути лише та людина, яка також бере на себе відповідальність – за себе, свою родину, за інших людей. І ще: свобода в Європі означає також і мир. Там, де діє Європа – панує мир, там, де діє "вісь зла" – йде війна.

Європа, ЄС, усі ми маємо нарешті взяти на себе відповідальність за нашу свободу, нашу зовнішню політику, нашу безпеку та наш мир.

Альтернативою "вісі зла" є вільна Європа!"