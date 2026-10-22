Європа шукає перемовника з Путіним щодо України: у Politico назвали головного кандидата

У Європі дедалі більше усвідомлюють, що для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирної угоди для України може знадобитися окремий представник. Серед можливих кандидатів – президент Фінляндії Александр Стубб, який має добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Politico. Водночас серед дипломатів і посадовців ЄС немає єдиної думки щодо того, кому доручити цю важливу роль.

Хто може представляти Європу на переговорах

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Євросоюзу потрібно визначити одного або кількох представників, уповноважених вести переговори від імені Європи. За його словами, Путін не сприймає ЄС як авторитет: він не хоче розмовляти з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, не спілкується з високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас і припинив діалог з іншими європейськими лідерами, зокрема президентом Франції Еммануелем Макроном.

Павел наголосив, що таким представником не обов’язково має бути посадовець ЄС чи НАТО. Переговори від імені Європи можуть вести й лідери окремих країн, якщо отримають відповідні повноваження.

Серед можливих кандидатів – фон дер Ляєн, яка раніше вела прямі торговельні переговори з Трампом, президент Європейської ради Антоніу Кошта, чий офіс налагодив канал зв’язку з Кремлем, і Каллас, яка представляє зовнішньополітичні інтереси Європи.

Водночас один із дипломатів ЄС, який спілкувався з Politico на умовах анонімності, зауважив, що переговори з Путіним і Трампом не відбуватимуться за звичними для Євросоюзу правилами.

"Ми не можемо прийти втрьох чи вчотирьох, і кожен говоритиме від імені ЄС. Вибір того, хто представлятиме Євросоюз, залежатиме від того, хто принесе найбільшу користь, а не від особистої боротьби за владу чи чиїхось нарцисичних амбіцій", – зазначив співрозмовник видання.

Чому серед кандидатів виділяють Стубба

На користь президента Фінляндії Александра Стубба свідчать два чинники: його добрі стосунки з Дональдом Трампом і багаторічний досвід Фінляндії у взаємодії з Росією. Країни мають спільний кордон завдовжки 1300 км, а в минулому між ними відбувалися війни.

Один із дипломатів ЄС зазначив, що Фінляндія добре знає Росію та традиційно підтримує з нею діалог. За його словами, це дає фінській стороні краще розуміння того, що потрібно для забезпечення безпеки в таких умовах.

Інший співрозмовник Politico назвав Стубба єдиним, хто наразі виявив ініціативу та продемонстрував високий рівень політичного лідерства. Він вважає, що фінський президент міг би представляти Європу на майбутньому саміті миру.

У вівторок Стубб перебував в Осло разом із президентом України Володимиром Зеленським і спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Зустріч відбулася напередодні запланованої поїздки американського представника до Росії, де він мав зустрітися з Путіним.

У переговорах в Осло також брав участь Бйорн Зайберт – головний помічник президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Він долучався до засідань радників із національної безпеки в межах "Коаліції охочих", яка підтримує Україну.

У ЄС наполягають на спільному представництві

Європейські дипломати наголошують, що в переговорах має брати участь увесь Євросоюз, а не лише кілька найвпливовіших держав – Німеччина, Франція та Велика Британія.

Один зі співрозмовників Politico вважає, що ще на етапі підготовки до переговорів потрібно залучити Бйорна Зайберта та Педру Луртіє – головного помічника Антоніу Кошти. Водночас усі країни-члени ЄС мають отримувати належну інформацію про перебіг обговорень.

За словами іншого дипломата, під час саміту в Брюсселі минулого тижня європейські лідери запитали Кошту, чи не настав час поговорити з Путіним. Той відповів, що поки не планує такого контакту.

Однак співрозмовник видання вважає, що Кошті варто розпочати діалог із російським диктатором, якщо ЄС хоче відігравати роль у переговорах. На його думку, відсутність контактів грає на руку опонентам Європи.

Цей дипломат також вважає Кошту потенційно кращим посередником, ніж фон дер Ляєн або Каллас, оскільки той справляє враження більш неупередженої фігури.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час переговорів в Осло українська делегація представила нові пропозиції щодо припинення війни. За даними Reuters, переговори були конструктивними, а їхні учасники досягли значного прогресу. Сторони обговорили гарантії безпеки для України, її повоєнне відновлення та майбутню архітектуру безпеки в Європі.

21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Переговори тривали близько трьох годин. За повідомленнями російських медіа, Віткофф назвав попередні переговори в Осло продуктивними та заявив про певний прогрес у мирному процесі. Він також привіз до Росії документи з викладом підходів до врегулювання війни.