Блог | Європа під прицілом ГРУ: час зачиняти не лише кордони

З 1 грудня Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією – про це оголосив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Приводом стала спроба диверсії. У ніч на 14 листопада восьмеро людей пробралися на територію заводу Threod Systems у Віймсі під Таллінном, щоб розбити вікна і залити всередину горючу рідину.

Охорона вчасно їх зупинила, ніхто не постраждав. Усі восьмеро затримані, і всі вони мешканці Латвії, четверо громадян і четверо так званих неграждан. Служба внутрішньої безпеки КАПО встановила, що диверсію замовила російська військова розвідка ГРУ, а Цахкна заявив, що має переконливі докази цього.

Ціль обрали не випадково. Threod Systems робить розвідувальні та ударні дрони, які воюють в Україні, зокрема EOS C з вертикальним злетом, які наші підрозділи використовують для розвідки і коригування вогню. Росія вже навіть не приховує, що полює на європейські заводи, які допомагають Україні.

І це не перший випадок, раніше в Естонії затримували підозрюваних у спробі підпалу заводу Milrem Robotics.

Естонія не стала чекати, поки щось згорить, і не стала шукати "діалогу". Країна з населенням трохи більше мільйона людей просто зачинила двері. Цахкна пояснив, що це зменшить можливості Росії проводити ворожі операції в Естонії і допоможе боротися з обходом санкцій.

Тепер головне питання, що далі. Один естонський кордон проблему не вирішить, бо ГРУ просто шукатиме інші шляхи.

Тому наступні кроки мають робити інші. Фінляндія, Латвія та Литва вже отримали від Таллінна інформацію про атаку, і логічно, якби вони підтримали Естонію.

Але ще важливіше, щоб Європа нарешті ухвалила спільне рішення щодо віз для росіян. Бо поки одні закривають кордони, Греція та Іспанія роками залишаються серед лідерів з видачі шенгенських віз громадянам Росії. Через одні двері зачиняють, а через інші пропускають.

Окремо Європі варто подбати про захист своїх оборонних підприємств. Якщо ГРУ вже веде на них полювання, то охорона заводів має стати питанням національної безпеки кожної країни, а не лише приватною справою компаній.

Естонія показала, як має реагувати держава, яку атакують. Тепер черга за рештою Європи.