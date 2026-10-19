"Європа не може дозволити собі чекати": в The Telegraph пояснили, як зупинити Путіна і захистити Україну

На тлі наближення зими та загрози нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі України НАТО має терміново розглянути можливість захисту українського неба від російських ракет і дронів за допомогою європейської авіації. Це дозволило б уберегти цивільне населення від спроб Кремля залишити мільйони людей без електроенергії, опалення та води, не втягуючи Альянс у пряму війну з Москвою.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, автором якого є британський військовий експерт, колишній полковник ЗС Великої Британії Геміш де Бреттон-Ґордон. Він закликав Велику Британію, Францію та інших союзників по НАТО невідкладно розглянути оборонну повітряну місію над Україною.

За словами автора, російський наступ на полі бою зазнає невдач, а українські військові на окремих ділянках Донбасу відтісняють окупантів. Через це Кремль повертається до знайомої тактики – намагається зламати моральний дух українців ударами по містах та критичній інфраструктурі.

Як НАТО може захистити Україну

Європа не може нескінченно чекати на рішення Вашингтона, оскільки політика США та президента Дональда Трампа стає дедалі менш передбачуваною. Водночас Велика Британія, Франція та їхні союзники мають значні авіаційні можливості, які варто використати для захисту українських цивільних.

Як приклад він навів перехоплення іранських ракет і безпілотників британськими та французькими силами на Близькому Сході. На його думку, якщо західна авіація може допомагати захищати цивільних та критичну інфраструктуру в цьому регіоні, аналогічну можливість варто розглянути й для України.

Водночас, колишній полковник визнав, що така операція матиме серйозні військові та політичні ризики. Росія має потужні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, тому будь-яка місія повинна бути ретельно спланована, щоб мінімізувати небезпеку для літаків союзників і не допустити ескалації конфлікту.

Зокрема, він запропонував розглянути застосування винищувачів F-35, які перебувають на озброєнні кількох європейських країн. Завдяки малопомітності та сучасним сенсорам ці літаки могли б виконувати оборонні завдання з меншим ризиком ураження російськими ракетними комплексами.

Крім того, західні винищувачі можуть застосовувати далекобійні ракети класу "повітря – повітря" AMRAAM, що дозволило б перехоплювати повітряні цілі, не наближаючись надто близько до російських засобів ППО.

Чому Європа не може зволікати

Автор підкреслив, що для такої місії необхідні чіткий мандат, узгоджені правила застосування сили та тісна координація між союзниками. ЇЇ метою має бути перехоплення загроз для українських цивільних, а не атаки на територію Росії.

Він також наголосив на необхідності посилити допомогу Україні для відновлення енергетичної інфраструктури, забезпечення резервних потужностей та ремонту пошкоджених об'єктів. Це допомогло б підтримувати електропостачання й опалення навіть після нових російських атак.

На думку військового експерта, якщо Кремлю не вдасться досягти успіху ані на полі бою, ані спробами заморозити Україну взимку, його можливості продовжувати війну можуть звузитися. Це потенційно створить умови для переговорів і допоможе Україні домагатися справедливого миру з позиції сили.

На завершення автор згадав власний досвід роботи в Сирії, де спостерігав наслідки російських авіаударів по цивільних об'єктах. Він закликав Захід зробити висновки з попередніх помилок і не допустити повторення подібної трагедії в Україні.

"Здатність є; потрібна політична воля, щоб використати її розумно", – підсумував він.

Нагадаємо, Росія адаптує реактивні безпілотники для посилення ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Окупанти намагаються перевантажити українську ППО масованими атаками, готуючись до нової зимової кампанії терору.

Як писав OBOZ.UA, українські винищувачі F-16 відіграють важливу роль у протидії російським реактивним безпілотникам. За словами президента Володимира Зеленського, українська авіація збиває близько 50–55% таких дронів, а в окремих випадках цей показник сягає 60%.