Блог | Європа б'є по російській нафті там, де не дістають українські дрони

Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії. Цього разу під обмеження потрапили Московський, Омський, Кірішський, Хабаровський, Саратовський, Орський, Ільський і Новошахтинський НПЗ, а також "Газпром нефтехім Салават", "ТАІФ-НК" і ННК-Ойл.

Окремий удар по фінансах, бо в списку 47 російських банків і платіжний сервіс "ЮMoney".

Символічно, що в списку опинилися ті самі заводи, які останнім часом регулярно "відвідують" українські дрони. Кіріші горіли 9 листопада, а 11 листопада Сили оборони атакували Омський НПЗ. До речі, з потужністю близько 22 млн тонн нафти на рік він є найбільшим у росії. Тепер до вогню додаються ще й санкції.

Що це дасть у короткостроковій перспективі? Найважливіше, що Росії стане значно важче відновлювати те, що ми знищуємо. Сучасні установки нафтопереробки потребують західного обладнання, запчастин і сервісу. Раніше Москва купувала їх через посередників. А тепер кожна компанія, яка працюватиме з цими заводами, ризикує сама опинитися під санкціями. Тобто кожен наш удар буде дорожчим для Росії і довше триватиме ремонт.

Санкції проти банків і "ЮMoney" ускладнять розрахунки за імпорт, включно з компонентами, які йдуть на виробництво зброї через треті країни.

А тепер про довгострокову перспективу. Якщо Росія не зможе вчасно ремонтувати свої НПЗ, її нафтопереробка поступово деградуватиме. Це означає дефіцит пального всередині країни, втрату доходів від експорту нафтопродуктів і менше грошей у бюджеті на війну. Банківські санкції працюватимуть так само повільно, але невідворотно, виштовхуючи Росію в сірі схеми, які дорожчі, повільніші і ризикованіші.

Цікаво й інше. Ці санкції з'явилися саме тоді, коли посланці Трампа Віткофф і Кушнер пропонують зовсім протилежне. Ще у вересні вони пропонували Києву і європейцям відновити продаж російського газу до Європи, зокрема через українські труби, як частину мирної угоди. А у Вашингтоні щиро розраховують, що дорожнеча енергії рано чи пізно змусить європейських виборців самих попросити дешевого російського газу. Тобто поки Америка пропонує Кремлю економічні пряники, Брюссель демонстративно рухається в протилежному напрямку.

І це, мабуть, найважливіший політичний сигнал цього пакета.

Але будьмо чесними. Санкції не зупиняють ракети вже завтра. Росія роками вчилася їх обходити через Китай, Індію, Туреччину та Емірати, і саме там вирішується, наскільки ефективними будуть нові обмеження. До того ж санкції ЄС треба продовжувати одноголосно кожні пів року, тож одна країна може їх заблокувати. Без вторинних санкцій проти посередників і без жорсткої боротьби з тіньовим флотом частина цих рішень залишиться на папері.

Тому санкції це добре. Але санкції + дрони працюють краще. Дрони руйнують, а санкції заважають відбудувати. І чим довше триватиме ця пара, тим ближче той момент, коли Росії просто не буде за що і на чому воювати.