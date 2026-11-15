Блог | Єврокомісія висловилась про незадовільну роботу Держфінмоніторингу. До очільника Проніна багато питань

Єврокомісія висловилась про незадовільну роботу Держфінмоніторингу!

Про це йдеться в звіті щодо прогресу України до членства в ЄС (Ukraine 2026 Report).

Крім того, Єврокомісія в цьому ж звіті закликає запровадити прозору та конкурентку процедуру відбору очільника відомства.

Там прямо йдеться про те, що ефективність роботи Фінмону НЕВИСОКА.

"У 2025 році матеріалів, переданих правоохоронцям, стало більше (1 441 проти 1 053), але суттєво впала кількість матеріалів, переданих до НАБУ, зменшилася кількість запитів до іноземних юрисдикцій (455 проти 621), а частка кримінальних проваджень, відкритих на їх основі, і так мала, скоротилася до 2,5 %"

Тому Єврокомісія рекомендує посилити операційну незалежність і адміністративну спроможність установи.

А взагалі про яку ефективність Держфінмоніторингу ми можемо говорити, коли її очолює Пронін! Який нічого більше ефективно не може зробити, тільки як організовує різні "окошки" для легалізації грошей на застави фігурантів корупційних справ.

До самого Проніна вже питань назбиралась купа. І між своїми вояжами по Мексиці ніяк не дійде на засідання ТСК.

Що він досі робить на цій посаді? Що це за ганьба?