Єврокомісія готує обережнішу дорожню карту перемовин про вступ України в ЄС – Politico

Європейська комісія готує обережніший план переговорів про вступ України до Євросоюзу, визначаючи обмежені цілі для просування реформ до 2027 року. Водночас у документі не зазначатимуть конкретної дати завершення переговорів або вступу України до блоку.

Брюссель закликає Київ прискорити реформи у сфері верховенства права, попри складнощі, спричинені повномасштабною війною. Про це йдеться в документі Єврокомісії, який отримало видання POLITICO.

Україна може попередньо завершити переговори за сімома напрямами

У дорожній карті, яка є частиною пакету заходів щодо розширення ЄС, визначено сім напрямів політики, за якими Україна могла б попередньо завершити переговори у 2027 році. Водночас документ наголошує, що до вступу в Євросоюз Києву ще належить виконати значний обсяг роботи, а проведення необхідних реформ у воєнних умовах залишається складним завданням.

Окремо Брюссель закликає Україну "терміново та значно прискорити темпи реформ у галузі верховенства права". Ключові вимоги в цій сфері необхідно виконати в першій половині 2027 року, щоб попередньо завершити переговори за відповідними напрямами.

У документі також зазначено, що Єврокомісія визнає складність необхідних змін. Вони потребують масштабних консультацій, часу та ресурсів. Для підтримки української влади Брюссель створив спеціальну робочу групу.

Україна та Молдова можуть рухатися до членства в ЄС окремо

У документі звертають увагу на дедалі помітнішу різницю в темпах євроінтеграції України та Молдови. Раніше заявки двох країн на вступ до Євросоюзу просувалися паралельно, однак тепер Молдова має можливість досягти значно швидшого прогресу.

Згідно з дорожньою картою, Україна може просунутися за сімома напрямами політики до 2027 року, тоді як Молдова здатна завершити переговори більш ніж за 20 напрямами. Це підвищує ймовірність того, що заявки двох країн фактично розділять.

Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року – через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії. У червні того ж року Україна та Молдова спільно отримали статус кандидатів на членство.

Офіційно переговори про вступ обидві країни розпочали в червні 2024 року. Відтоді Київ завершив детальне вивчення відповідності українського законодавства правилам ЄС, а переговори щодо кількох основних напрямів політики перейшли до офіційної стадії.

У жовтні Україна та Молдова розпочали переговори щодо внутрішнього ринку Євросоюзу, конкурентоспроможності та економічного зростання.

Які реформи Україна має провести у 2027 році

Загалом вступ до ЄС передбачає узгодження законодавства та інститутів країни-кандидата зі стандартами блоку за 35 напрямами переговорів, які в Брюсселі називають главами. Вони охоплюють різні сфери – від сільського господарства та безпеки харчових продуктів до правил конкуренції, незалежності судової влади й зовнішньої політики.

У дорожній карті Єврокомісії визначено сім напрямів, за якими Україна могла б попередньо завершити переговори у 2027 році.

У першій половині року йдеться про освіту та культуру. У другій половині планують просувати переговори щодо:

інтелектуальної власності;

зайнятості та соціальної політики;

промислової політики;

наукових досліджень;

зовнішніх зв'язків;

зовнішньої та безпекової політики.

Водночас завершення переговорів за окремими напрямами не означатиме автоматичного вступу України до Євросоюзу. Після цього Києву доведеться пройти наступні етапи, зокрема погодити договір про вступ, який потребуватиме схвалення та ратифікації.

Єврокомісія не називає дати вступу України до ЄС

У документі Брюссель не встановлює конкретного терміну завершення переговорів про вступ України до Євросоюзу. Такий обережний підхід застосовують і щодо інших країн-кандидатів, зокрема Албанії та Молдови.

Винятком є Чорногорія: для неї цільовим терміном підписання договору про вступ зазначено червень 2027 року.

Дорожню карту України визначено як "живий документ", який можуть оновлювати в міру просування переговорів. Це залишає можливість завершити переговори за додатковими напрямами раніше, якщо реформи відбуватимуться швидше, ніж очікується.

Війна ускладнює вступ України до Євросоюзу

Невизначеність щодо термінів вступу пов'язана також зі складністю прийняття до ЄС країни, яка продовжує вести війну за своє існування.

Правила Євросоюзу прямо не забороняють країні, яка перебуває у стані війни, ставати членом блоку. Однак вступ України порушуватиме складні питання безпеки, територіальної цілісності та зобов'язань, які держави ЄС братимуть на себе щодо нового члена відповідно до положень про взаємну допомогу.

Навіть досягнення мирного врегулювання не розв'яже автоматично цих питань і не скасує необхідності проведення реформ. Крім того, війна створює надзвичайне навантаження на український уряд і парламент, яким потрібно ухвалювати та впроваджувати законодавство, необхідне для членства в ЄС.

Єврокомісія закликає відкрити ще два переговорні кластери до кінця 2026 року

Окремо Єврокомісія прагне домогтися початку переговорів щодо двох кластерів, які наразі залишаються заблокованими. Йдеться про відкриття їх до кінця 2026 року.

Четвертий кластер охоплює зелений порядок денний і сталу транспортну доступність. П'ятий стосується ресурсів, сільського господарства та згуртованості.

У документі зазначено, що Єврокомісія вважає необхідні умови з боку України виконаними та наполегливо закликає конференцію зі вступу докласти всіх зусиль для відкриття кластерів, що залишилися, до кінця року.

Це дозволило б Києву просунути переговори за іншими напрямами політики. Водночас подальші темпи залежатимуть від проведення реформ і відповідних рішень країн – учасниць Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 жовтня Рада Європейського Союзу офіційно відкрила кластери 2 і 3 в перемовинах про вступ України до обʼєднання. Це сталося на міжурядовій конференції Україна – ЄС у Люксембурзі, де аналогічне рішення ухвалили й щодо Молдови.

Було відкрито кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкуретоспроможність та інклюзивне зростання".